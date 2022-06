Sin dalla terza stagione l’orientamento sessuale di Will in Stranger Things è diventato oggetto di discussione tra gli appassionati della serie, che ha introdotto, proprio nello scorso capitolo, i primi personaggi LGBTQ+ del format. Se nel caso di Robyn il coming out è stato esplicito ed incredibilmente emotivo, per Will si è trattato solo di descrivere un pre-adolescente poco interessato alle ragazze. Nel suo caso, gli sceneggiatori hanno evitato di dare etichette chiare al personaggio, ma a quanto pare le cose potrebbero cambiare con gli ultimi due episodi in arrivo a luglio.

L’orientamento sessuale di Will in Stranger Things 4 ha continuato ad incuriosire il pubblico per una serie di potenziali indizi sulla sua omosessualità: dopo lo scontro con Mike nella stagione 3, culminato nella frase di quest’ultimo “Non è colpa mia se non ti piacciono le ragazze“, anche nel Volume 1 della quarta parte tutto sembra muovere in quel senso. In particolare, il disagio di Will per le avances delle compagne di classe, l’imbarazzo nell’incontro con Mike all’aeroporto e quel disegno che si era portato dietro (presumibilmente proprio come regalo per l’amico), disegni che Undici aveva individuato come potenziale espressione del suo interesse per qualche misteriosa ragazza.

Non è chiaro se l’orientamento sessuale di Will in Stranger Things 4 sarà dichiarato esplicitamente, ma i fratelli Duffer, showrunner e sceneggiatori, hanno annunciato a TvLine che a rispondere ai dubbi del pubblico sarà l‘ultimo atto della stagione, in arrivo su Netflix il 1° luglio.