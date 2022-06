I Samsung Galaxy Note 20 non sono stati dimenticati dal produttore asiatico, che ha provveduto in questi giorni a rilasciare per questi dispositivi l’aggiornamento con la patch di sicurezza di maggio 2022, che contiene anche diverse novità per il miglioramento della fotocamera. Parliamo della modalità Enhanced Night Portrait, che consente di catturare foto ritratto di alta qualità anche quando la scena non è tanto illuminata (il tutto a grande vantaggio dei consumatori, che potranno immortalare immagini importante anche se le condizioni esterne non saranno delle migliori).

L’upgrade in questione ha introdotto anche una serie di importanti novità per quanto riguarda le seguenti applicazioni proprietarie: “Galaxy Wearable, PENUP, Samsung Note, Samsung Health, SmartThings, Samsung Members, Smart Switch, Calcolatrice e Registratore“. Le patch di sicurezza di maggio 2022 provvedono alla chiusura di 7 rilevanti falle di livello critico, 23 di livello alto e 3 di livello moderato, ragion per cui non dovreste perdere tempo a pensarci e correre ad installarlo (sempre che vi sia arrivata la notifica di avvenuta disponibilità).

Samsung Galaxy Note 20 Enhanced Night Portrait mode rolling out with May patch – Europe #Samsung #GalaxyNote20 #GalaxyNote20Ultra pic.twitter.com/VQ6uadv9av — Samsung One UI Updates (@SamsonUpdate) June 1, 2022

Il colosso di Seul non si fa attendere quando si tratta di tenere aggiornati i propri dispositivi, anche se non di primo pelo come nel caso del Samsung Galaxy Note 20, che purtroppo ormai si avviano per il secondo anno di età. Un dispositivo di quelli che sarà difficile dimenticare, anche perché parliamo dell’ultimo rappresentante della serie Note, sospesa a tempo (forse) indeterminato per dare maggiore spazio alla linea dei pieghevoli, secondo il colosso di Seul più redditizia (per adesso le cose stanno così, ma potrebbero anche cambiare in futuro, magari tra non molto tempo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

