Il Commissario Voss e Il Commissario Lanz si fanno strada nel sabato pomeriggio di Rai2, a partire dal 4 giugno dalle ore 15:00. Con i due polizieschi tedeschi, la seconda rete propone una nuova visione tv per il palinsesto estivo, mentre si prepara alla tradizionale pausa per i procedurali di prima serata come NCIS.

Il Commissario Voss è la quarta stagione della serie antologica che Der Alte, i cui titoli italiani sono stati, negli anni, Il Commissario Koster, Il Commissario Kress e Il Commissario Herzog, progressivamente adattati a ciascuna stagione e al cambio dei protagonisti. In questa quarta edizione del poliziesco, il protagonista è Jan-Gregor Kremp, affiancato da Ludwig Blochberger e Stephanie Stumph

Ecco la trama del primo episodio de Il Commissario Voss, dal titolo La Vittima Perfetta, in onda il 4 giugno in prima tv alle 15:00 su Rai2.

La proprietaria di un ristorante, autrice di un libro in cui racconta la sua prigionia ad opera di un maniaco, viene nuovamente rapita ed il suo compagno ucciso. Il commissario Voss e la sua squadra indagano.

Subito dopo Il Commissario Voss, si resta nel registro poliziesco con Il Commissario Lanz, la serie tedesca creata da Orkun Ertener, con nuovi casi per la squadra di Vera Lanz. Ecco la trama del terzo episodio della nona stagione, dal titolo Un Vecchio Trucco, da cui riparte la programmazione su Rai2, il 4 giugno alle 16:05.

Benjamin Bartless, espulso dalla polizia per appropriazione indebita, con Marc Wieller, un agente di polizia attualmente in servizio e Leonie Werner, mette a segno una serie di furti con il vecchio trucco, ma sempre efficace, dei finti poliziotti. Vera Lanz e i suoi devono intervenire quando nel corso di una rapina viene ucciso Lukas Holtzer, un poliziotto.

Le due serie sono disponibili anche in streaming su Raiplay.

