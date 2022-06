L’approccio avuto da Samsung nei confronti di vecchi modelli, in termini di supporto software, apre per forza di cose scenari interessanti per tutti coloro che si ritrovano con device come quelli legati alla famiglia dei Samsung Galaxy S10, senza dimenticare i Galaxy S20. Basti pensare alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere anche sul Samsung Galaxy S9, stando al report pubblicato sul nostro magazine non molto tempo fa. Vediamo come stanno le cose, dunque, immaginando gli scenari a lungo termine per device decisamente popolari nel nostro Paese in termini di aggiornamenti software.

Prospettive per i vari Samsung Galaxy S10 ed S20: tempistiche minime entro le quali riceveranno aggiornamenti

Stando agli ultimi report, infatti, ci sarebbe uno schema molto chiaro sulle tempistiche entro le quali i Samsung Galaxy S10 e Galaxy S20 avranno modo di ricevere aggiornamenti. Nel primo caso, infatti, parliamo di marzo 2023, mentre nel secondo arriveremo come minimo a marzo 2024. Si tratta di un arco temporale astratto, nel senso che con ogni probabilità supereremo queste soglie. Basti pensare proprio alle informazioni raccolte con il Samsung Galaxy S9, per tutti coloro che si ritrovano ancora oggi con il prodotto in questione.

Sono solo supposizioni, è giusto evidenziarlo, anche perché allo stato attuale non abbiamo comunicazioni in merito da parte del colosso asiatico. Il suo impegno nel garantire come minimo aggiornamenti per tre anni dall’uscita dei dispositivi sul mercato non ha molti eguali, è giusto tenerlo presente in questo particolare momento storico. Vedremo se le cose andranno così anche coi Samsung Galaxy S10, fino ad arrivare ai Galaxy S20 nel 2024. Fermo restando che per patch di una certa importanza dovremmo andare anche oltre le suddette tempistiche.

Cosa ne pensate? Sarà questo il trattamento rivolto ai Samsung Galaxy S10 e ai Galaxy S20?