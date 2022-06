Esce Hustle Mixtape di Capo Plaza e il rapper si riprende la scena con un disco tutto nuovo e pieno di duetti, ma non solo: il rapper di Salerno è pronto a ritornare sul palco e lo farà per tutta l’estate, per poi spostarsi nei club con l’arrivo dell’autunno. Prima ancora, Luca D’Orso visiterà le principali città italiane con alcune date instore per presentare il nuovo album.

Hustle Mixtape di Capo Plaza

Hustle Mixtape arriva ad un anno di distanza da Plaza (2021), e ci mostra il lato oscuro del rap secondo la visione di Luca D’Orso. Capo Plaza ha anticipato il nuovo disco con il singolo Goyard e da Capri Sun, il singolo in rotazione radiofonica da oggi che inaugura il lancio del mixtape.

Di seguito la tracklist di Hustle Mixtape:

1 Hustle

2 Everyday Overnight feat. Gazo, Russ Millions

3 Stone Island

4 Goyard

5 Money Time Freestyle

6 Paranoie (BIT) feat. Koba LaD

7 Air Force feat. Leto

8 Hennessy

9 Capri Sun

10 Giunga

11 Rapstar

12 Non Basto Mai

Con questo disco Capo Plaza si conferma come un artista che ama ritagliarsi la sua popolarità con una creatività e un’intuizione tutte sue, avvalendosi della collaborazione di grandi nomi della scena internazionale come il francese Gazo, Koba LaD e soprattutto Leto, peso massimo del freestyle. Nel disco troviamo anche Russ Millions, insieme a Gazo nella traccia Everyday Overnight.

Hustle Mixtape di Capo Plaza si compone di 12 tracce alle quali hanno collaborato i migliori producer della scena, da Axl Beats a Scar, passando per Young Madz a Mojobeatz. Immediatamente dopo il disco, Capo Plaza partirà da domani – sabato 4 giugno – con l’instore tour per incontrare il suo pubblico.

Le date dell’instore

Partirà dalla sua Salerno, Capo Plaza, per incontrare i suoi fan durante gli appuntamenti dell’instore tour. Poche ore dopo si sposterà a Napoli per poi concludere il ciclo a Torino. Ecco il calendario completo:

Sabato 4 giugno – ore 15.00 – SALERNO – Feltrinelli (Corso Vittorio Emanuele, 230)

Sabato 4 giugno – ore 18.00 – NAPOLI – Feltrinelli (Stazione piazza Garibaldi)

Lunedì 6 giugno – ore 15 – MILANO – Mondadori (Duomo)

Martedì 7 giugno – ore 15 – ROMA – Discoteca Laziale (via Giovanni Giolitti 263)

Mercoledì 8 giugno – ore 18.30 – TORINO – Feltrinelli (presso Spazio Comala C.so Francesco Ferrucci, 65/a)

Le date del tour

Non solo estate: Hustle Mixtape di Capo Plaza sarà in scaletta anche durante l’autunno con una serie di date indoor che si chiuderanno a fine novembre all’Alcatraz di Milano. Ecco tutte le date:

29 giugno – MACCARESE – Castello Miramare, Maccarese (RM)

9 luglio – RIMINI – Rimini Beach Arena

18 luglio – ISOLA DI PAG – Pow Wow (Croazia)

23 luglio – CLOUDS ARENA – (Capaccio Paestum) La Nuit Festival

30 luglio – CASTELLANETA MARINA – Nafoura

31 luglio – GALLIPOLI – Sottosopra Fest

2 agosto – LIGNANO SABBIADORO – Arena Alpe Adria

5 agosto – COVALEDA – Spain Soria (Spagna)

9 agosto – BUDONI (SS) – Gate Sardenia

13 agosto – JESOLO – Jesolo Beach Festival

25 agosto – AGRIGENTO – Teatro Valle Dei Templi – Festival Il Mito

26 agosto – CATANIA – Villa Bellini

31 agosto – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – San B. Sound

2 settembre – ORTONA – Italian Style Festival 23 novembre – ROMA – Atlantico

24 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall

26 novembre – TORINO – Teatro Concordia Venaria Reale

27 novembre – PADOVA – Gran Teatro Geox

29 novembre – MILANO – Alcatraz

