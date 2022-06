Come sappiamo, Android Auto è una piattaforma eccellente, ma anche in continuo aggiornamento ed evoluzione, come dimostra la rimozione di alcune delle sue funzionalità. Nell’ultima settimana, è diventato palese che il colosso di Mountain View è pronto a dire addio all’esperienza Android Auto a bordo di milioni di smartphone. Da un po’ di tempo siamo a conoscenza della modalità alla guida di Assistant, che è stata creata proprio dal produttore californiano per andare a sostituire in via definitiva l’app. Di recente, i rapporti su Reddit e le recensioni nel Google Play Store hanno rivelato un messaggio che gli utenti stanno ricevendo da Android Auto: l’avviso viene visualizzato in primo piano e al centro nell’app per telefoni cellulari, ma, purtroppo, non offre ulteriori dettagli. L’esperienza sembra chiudersi per sempre, ma non c’è una data fissa in cui accadrà.

Tuttavia, non si tratta di una grande sorpresa, dato che Google ha già interrotto l’esperienza nel 2021 sui nuovi telefoni Android. A partire da Android 12, l’app Android Auto per smartphone non era più disponibile per l’installazione e non si avviava nemmeno correttamente una volta installata. Google aveva interrotto l’esperienza per i dispositivi più recenti, lasciandola aperta per le versioni precedenti della piattaforma. Adesso, lo stesso sta succedendo su Android 11 e su altre versioni precedenti di Android.

Il messaggio che gli utenti stanno attualmente ricevendo viene visualizzato ogni volta che si apre l’app, anche se è stata precedentemente cancellata. A quanto pare, una volta abolita per sempre l’app Android Auto su smartphone, questa dovrebbe essere sostituita dalla modalità alla guida di Assistant (per la quale non si sa ancora la data di lancio per smartphone) giunta con Android 12, capace di offrire un’esperienza di guida ottimizzata per Google Maps e Assistant, entrambi integrati anche con le app multimediali. Si tratta di funzioni completamente diverse, ma in grado di gestire molte delle stesse cose.

