Le riprese della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo sono iniziate. Lo rivela un nuovo post dell’autore dei romanzi originali, Rick Riordan, che su Instagram ha pubblicato uno scatto dal set.

A questa notizia si aggiunge l’annuncio di tante new entry che andranno a completare il cast e affiancheranno i tre protagonisti Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase) e Aryan Simhadri (Grover): Megan Mullally, Jason Mantzoukas, Virginia Kull, Glynn Turman e Tim Sharp.

Mullally interpreterà Alecto, alias la signora Dodds, l’insegnante di matematica di Percy che è una delle tre Furie, un gruppo di divinità malvagie che fanno capo al capo supremo di tutte le cose sinistre: Ade; Mantzoukas è Dionisio, freddo ma dotato di dell’umorismo, Mr. D è il capo di Camp Half Blood, un campo per i semidei; Kull ricopre il ruolo della madre di Percy, Sally Jackson. Volendo fare di tutto per il suo figlio superpotente, sapeva fin dalla sua infanzia che alla fine avrebbe dovuto separarsi da lui per permettergli di trovare la sua strada nel mondo dell’Olimpo; Turman è Chiron, alias Mr. Brunner. Sebbene assuma il ruolo di insegnante di latino della scuola, il signor Brunner è in realtà un centauro venerato e il suo lavoro è addestrare eroi. Svolgerà un ruolo importante nel plasmare Percy nel semidio che diventerà. Infine, Sharp interpreterà Gabe Ugliano, il marito di Sally e il patrigno di Percy. Duro con le sue parole e un uomo che pensa solo a se stesso.

La serie tv di Percy Jackson seguirà la storia del giovane protagonista alle prese con la scoperta dei suoi poteri. Quando il dio del cielo Zeus lo accusa di aver rubato il suo maestro fulmine, Percy deve attraversare l’America per trovarlo e riportare l’ordine nell’Olimpo.

Riordan e Jon Steinberg stanno scrivendo il pilot di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, per la regia di James Bobin. Steinberg e il suo partner di produzione Dan Shotz supervisionano la serie tv e saranno anche produttori esecutivi insieme a Bobin, Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe e Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell e DJ Goldberg del Gotham Group.

La serie di libri di Riordan include Il ladro di fulmini, Il mare dei mostri, La maledizione del titano, La battaglia del Labirinto e Lo scontro finale, con i primi due romanzi adattati sul grande schermo in due film, usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2013.

Continua a leggere su optimagazine.com.