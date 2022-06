Volevate uno smartphone Android al netto di qualsiasi applicazione o dei servizi Google? Potreste averlo trovato nel nuovo Murena One, un middle-range dalle caratteristiche tutt’altro che esaltanti, ma che potrebbe andare incontro alle esigenze di chi preferisce avere a disposizione un device che non abbia nulla a che vedere con il vario bloatware legato alla personalizzazione singola dei vari produttori di smartphone, né tanto meno con i servizi Google (cosa che può suonare anche molto strana, ma cui ormai siamo abituati già con Huawei, che, come sappiamo, non li sfrutta più ormai da diverso tempo a causa del ban USA, che purtroppo non gli consente di fare affari con le aziende statunitensi).

Il Murena One dispone di uno schermo IPS LCF da 6.53 pollici con risoluzione FHD+ (2242 x 1080 pixel) con foro laterale per il contenimento della fotocamera frontale da 25MP. Il device è spinto dal processore MediaTek octa-core Helio P60, con 4GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). La fotocamera posteriore è tripla, con sensori da 48, 8 e 5MP. La batteria ha una capacità di 4500mAh, che pure sa il fatto suo. Il device sembra corrispondere ad una sorta di Coolpad Cool S rimarchiato.

Il Murena One ha un prezzo di 349 euro, ed è possibile acquistarlo sul portale ufficiale dell’azienda (anche se, al momento, pare essere esaurito). L’Italia appare nella lista dei mercati supportati fin da subito. A voi un dispositivo del genere potrebbe in qualche modo intrigare? Nel caso, fateci sapere cosa esattamente vi spingerebbe ad acquistare un terminale Android senza Google, siamo proprio curiosi di saperlo. Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

