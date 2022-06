Garmin, società statunitense che sviluppa tecnologie di aviazione e commerciali per GPS, ha presentato due nuovi smartwatch: parliamo del Garmin Forerunner 255 e 955. Ed è proprio su quest’ultimo che dedicheremo maggior tempo quest’oggi. Il top di gamma è disponibile in due versioni: Forerunner 955 (47 mm per 52 gr.) dotato di display touch a colori always-on ed il Forerunner 955 Solar (47 mm per 53 gr.) con anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo.

I dispositivi sono dotati di quattro tasti fisici per poter accedere in modo veloce alle funzioni principali. Gli orologi presentano, inoltre, il GPS multi-banda, la resistenza alla polvere e all’acqua fino a 5ATM (50 metri di profondità), l’HRV, il widget corsa, il report mattutino, il PacePro, il ClimbPro e anche una memoria interna capace di immagazzinare fino a 2000 brani musicali. Di seguito i materiali di cui sono composti: lente Corning Gorilla Glass DX, ghiera in polimero rinforzato in fibra e il cinturino è in silicone 22 mm. La cassa da 47 mm sfoggia un display da 1,3 pollici (260 x 260) anti-riflesso e MIP riflessivo. Per quanto concerne l’autonomia il Garmin Forerunner 955 garantisce una durata fino a 15 giorni e fino a 42 ore solamente con GPS; mentre il Forerunner 955 Solar dura fino a 20 giorni con ricarica solare e fino a 49 ore solo GPS sempre con ricarica solare.

Sia il Garmin Forerunner 955 che il Forerunner 955 Solar includono la connettività Bluetooth e Wi-Fi. I profili disponibili per l’attività palestra sono: allenamento funzionale, HIIT, cardio ed ellittica, stair stepping, floor climbing, arrampicata indoor, bouldering, indoor rowing, pilates e yoga. Tra le principali caratteristiche, invece, ritroviamo: widget corsa, HRV (variazione pulsazioni durante il sonno), misurazione del battito cardiaco, monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) Body Battery, rilevamento cadute, Garmin coach e Garmin connect. I dispositivi sono compatibili sia con il sistema operativo iOS che Android. Quanto ai prezzi, il Garmin Forerunner 955 è venduto a 549,99 euro (Whitestone, Black), mentre il Forerunner 955 Solar costa 649,99 euro (Whitestone, Black).

