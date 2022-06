Sono stati annunciati gli ospiti di Ligabue a Campovolo per il concerto-evento in programma il 4 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia. Nel giorno della grande festa a Campovolo, il Liga accoglierà sul palco alcuni ospiti ed amici che canteranno insieme a lui per celebrare la sua lunga carriera nel mondo della musica. 30 Anni In Un Giorno, questo il titolo dell’evento, consentirà ai fan del Liga di ripercorrere i suoi 30 anni di carriera in una sola serata, unica e irripetibile, quella che si terrà a Campovolo il 4 giugno.

Tre ore di concerto dal vivo e una scaletta ricchissima per Ligabue, che torna finalmente sul palco dopo l’interruzione delle attività live causata dal Covid-19. Riprendono gli eventi live e viene riprogrammato anche l’atteso spettacolo di Luciano, al quale ormai mancano solo una manciata di ore.

L’appuntamento è per il 4 giugno e chi fosse ancora sprovvisto di biglietto può acquistare uno dei 1000 tagliandi in vendita da oggi alle ore 16.00 per la Red Zone. A poche ore dallo spettacolo SOLD OUT, infatti, nuove e limitate disponibilità sono su TicketOne e nei punti vendita autorizzati per esaudire i desideri dei ritardatari.

Per l’occasione, Ligabue ha deciso di invitare alcuni colleghi e amici che hanno fatto parte del suo percorso artistico: Loredana Bertè, Francesco De Gregori, Elisa, Eugenio Finardi, Gazzelle, Mauro Pagani e Piero Pelù.

Il concerto di Ligabue a Campovolo inaugura la RCF ARENA, uno spazio nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.

Sul palco Ligabue sarà accompagnato dai musicisti che hanno condiviso con lui gli ultimi 30 anni su e già da un palco: Il Gruppo (Fede Poggipollini – chitarra / Niccolò Bossini – chitarra / Max Cottafavi – chitarra / Luciano Luisi – tastiere / Ivano Zanotti – batteria / Davide Pezzin – basso), i ClanDestino (Max Cottafavi – chitarra / Giò Marani – tastiere / Gianfranco Fornaciari – tastiere / Gigi Cavalli Cocchi – batteria / Mirco Consolini – basso) e La Banda (Fede Poggipollini – chitarra / Mel Previte – chitarra / Luciano Luisi (tastiere) / Robby Pellati – batteria / Antonio Righetti – basso).

Dopo Campovolo, Ligabue sarà all’Arena di Verona.

Tutti gli ospiti di Ligabue a Campovolo

Loredana Bertè

Francesco De Gregori

Elisa

Eugenio Finardi

Gazzelle

Mauro Pagani

Piero Pelù

