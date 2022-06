In Shine A Light di Paolo Nutini, scrivono, c’è quell’uptempo perfetto per le arene. Se ascoltiamo bene, il nuovo singolo che anticipa Last Night In The Bittersweet ha molto di più.

Probabilmente Nutini subisce il fascino di ciò che nel Regno Uniti si respira da almeno 40 anni: l’ondata del post punk. No, Shine A Light non è un pezzo rabbioso con il basso in chorus protagonista e il decadentismo lirico che è stato – ed è ancora – tipico di band di cui non vogliamo fare il nome per non solleticare il grilletto dei puristi.

Shine A Light è una malinconia crepuscolare, con un ritmo sostenuto che disegna paesaggi soffocati dalla nebbia e parole allontanate da una brezza grazie all’impiego dei riverberi. Troppo poetico? No, perché nel nuovo singolo di Paolo Nutini c’è atmosfera, e ai suoni evocativi si accompagnano parole che da una parte tradiscono uno stato di incertezza e confusione, dall’altra dipingono la certezza di un abbraccio.

Shine A Light è la terza anticipazione del nuovo album dopo Through The Echoes e Lose It.

Il 2022 è l’anno del ritorno di Paolo Nutini. Il cantautore di origini italiane pubblicherà il nuovo album Last Night In The Bittersweet, il quarto disco ad 8 anni di distanza da Caustic Love (2014), il 1° luglio 2022.

Ancora, Paolo Nutini passerà per l’Italia con ben 6 date a partire dal 15 luglio con lo show a Gardone Riviera (BS) in occasione del festival Tener-A-Mente, fino all’ultima data del 27 luglio al Teatro Antico di Taormina.

Ecco il calendario completo.

Di seguito il testo e la traduzione di Shine A Light di Paolo Nutini, il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita.

You say you want a lover and you need them now

Someone other from the lost and found

You’re dancing with the devil with your long dark hair

“How are you? Let’s dance like there’s no-one here”

You say you want a lover and you need them now

Under the cover of a lost, you’re found

You’re dancing with the devil with your perfect smile

“How are you? Let’s dance baby

Oh, let’s dance baby, oh, let’s dance baby”

On your own

Are you feeling so alone?

Shine a light

Shine a light

On your own

Are you dreaming so alone?

Shine a light

Shine a light

You say you want somebody who can hear you scream

Heal your heart and baby, dream, dream, dream

You’re dancing with the devil with your heart like stone

Together, you’re not gone, you’re not gone

No you’re not gone, you’re not

On your own

Are you feeling so alone?

Shine a light

Shine a light

On your own

Are you dreaming so alone?

Shine a light

Shine a light

Shine

Tonight, as I lay in your arms

I don’t know what to do or say anymore

As I lay in your arms

I don’t know what to do or say anymore

Tonight, as I lay in your arms

I don’t know what to do or say anymore

As I lay in your arms

I don’t know what to do or say anymore

On your own

Are you feeling so alone?

Shine a light

Shine a light

On your own

Are you dreaming so alone?

Shine a light

Shine a light

Tonight, as I lay in your arms

I don’t know what to do or say anymore

As I lay in your arms

I don’t know what to do or say anymore

Woah-oh-oh

Woah-oh-oh

Shine a light

Shine a light

Shine, shine, shine a light