Shakira e Piqué si separano? Come quasi sempre accade nel mondo del gossip, i diretti interessati non hanno ancora commentato l’indiscrezione. Per il momento, la vicenda ricorda molto da vicino le voci sul tradimento di ASAP Rocky nei confronti di Rihanna, poi smentito dalla presunta terza incomoda con la quale il rapper avrebbe tradito la popstar.

A questo giro, tocca alla cantautrice di Whenever Wherever e al campione del Barcellona. Secondo i rumor, Piqué avrebbe tradito Shakira e sarebbe tornato a vivere da solo.

La bomba è stata sganciata il 31 maggio dal giornalista Emilio Perez De Rosas sul quotidiano spagnolo El Periodico. Secondo De Rosas, Gerard Piqué sarebbe tornato nel suo vecchio appartamento di via Muntaner, a Barcellona, e la notizia sarebbe stata confermata da alcuni vicini proprio alla redazione del giornale.

Ancora, il giornalista trova un indizio nel testo di Me Felicito, l’ultimo singolo di Shakira in cui troviamo le parole: “Non sopporto le persone con due facce. Ho messo le mani sul fuoco per te. La ferita che mi hai inferto non mi ha tagliato la pelle, ma mi ha aperto gli occhi, li ho rossi per aver pianto così tanto per te”.

Dopo il presunto scoop di De Rosas, il 1° giugno le giornaliste Laura Fa e Lorena Vázquez hanno aggiunto carne al fuoco nel corso del podcast Mamarazzis, in onda ogni mercoledì. Le due autrici, infatti, hanno tirato fuori il dettaglio del tradimento. Laura Fa ha detto, senza mezzi termini: “La cantante l’ha beccato con un’altra e stanno per separarsi. È così. È successo”.

Sempre secondo Fa e Vázquez, da settimane il calciatore e il compagno di squadra Riqui Puig starebbero frequentando le sale private di due night club, il Bling Bling e il Patron, e Piqué sarebbe stato visto “in compagnia di altre donne”.

Shakira e Piqué si separano? Per il momento la notizia resta senza riscontri, specialmente dai diretti interessati.

Continua a leggere su optimagazine.com