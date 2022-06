Riccardo è il compagno che Alberto Matano sposerà a luglio, il misterioso uomo che ha saputo tenere al sicuro in questi anni insieme, lontano dal gossip e da ogni tipo di polemica. D’altronde chi conosce Alberto Matano sa bene che è da sempre un uomo molto geloso della sua privacy e che in tv solo una volta ha parlato in modo in più approfondito della sua vita, nel momento in cui ha ritenuto doveroso difendere il DDl Zan.

Di Riccardo non sappiamo molto se non che è il compagno di Alberto Matano e che da molto tempo sono legati e convivono. Nei mesi scorsi il giornalista e conduttore aveva annunciata che presto avrebbe sposato Riccardo e la conferma è arrivata in queste ore dalle pagine del settimanale Chi che ha svelato non solo che i due convoleranno a nozze il mese prossimo ma che ad officiare la loro unione sarà l’amica Mara Venier.

Secondo il settimanale, Alberto Matano avrebbe anche chiesto alla sua storica amica Mara Venier di celebrare le nozze. Durante la sua trasmissione aveva raccontato di essere stato vittima di omofobia, affrontando il tema della bocciatura del Ddl Zan rivelando qualche dettaglio in più sulla sua vita privata: “Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante. Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice”. Il momento è arrivato e presto scopriremo, forse, il volto dell’uomo che ha condiviso questi ultimi anni di vita con Alberto Matano.

Per le conferme ufficiali e le prime dichiarazioni dovremo attendere qualche giorno o, magari, proprio oggi pomeriggio Alberto Matano rivelerà o confermerà le sue nozze a luglio.