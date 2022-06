Ci sono ancora biglietti per Italia-Germania disponibili, in vista del match di Nations League in programma sabato sera a Bologna. Mentre il calcio italiano si prepara ad andare in vacanza una volta per tutte, con l’atto conclusivo della Lega Pro tra Padova e Palermo che abbiamo preso in esame nella giornata di ieri con un altro articolo, non bisogna dimenticare gli impegni della Nazionale. Con relativo impatto anche in vista dei prossimi sorteggi che ci vedranno protagonisti nei prossimi gironi di qualificazione.

Alcune indicazioni di massima sulla disponibilità di biglietti per Italia-Germania di Nations League

Quali sono gli ultimi aggiornamenti venuti a galla a proposito della disponibilità di biglietti per Italia-Germania di Nations League? Secondo quanto raccolto fino a questo momento, i settori più popolari (a partire dalle due curve) sono andati ormai esauriti da tempo. Lecito aspettarselo, se non altro perché la vendita libera è partita addirittura lo scorso 9 maggio. In compenso, gli ultimi arrivati potranno procedere ancora con l’acquisto degli ultimi ticket.

In particolare, il check effettuato questa mattina sul sito di Vivaticket ci dice che abbiamo ancora una limitata disponibilità di biglietti per Italia-Germania di Nations League per quanto riguarda le due tribune coperte. Qualcosina anche nei distinti, con prezzi massimi pari a circa 60 euro, ma anche con diverse promozioni dedicate a giovani ed anziani che intendo stare vicini alla squadra allenata da Roberto Mancini.

Dunque, aggiornamenti che testimoniano la discreta ricerca di biglietti per Italia-Germania di Nations League, al netto della grande delusione dettata dalla mancata qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Tralasciando la pessima figura che la nostra squadra ha fatto a Wembley ieri sera, in occasione della partita contro l’Argentina. Ora sapete come stanno le cose, nel caso in cui doveste essere alla ricerca degli ultimi tagliandi disponibili su Vivaticket.

Continua a leggere su optimagazine.com