Our Flag Means Death 2 ci sarà. Con l’annuncio dato all’inizio del mese del pride, HBO Max rinnova l’originale comedy piratesca di Taika Waititi, liberamente ispirata alla vita del vero pirata gentiluomo Stede Bonnet.

La notizia arriva poco più di due mesi dopo il finale della prima stagione, distribuito sulla piattaforma di streaming il 24 marzo (solo negli USA). In Italia, Our Flag Means Death è ancora inedita.

“Siamo così felici di riportare questa serie davvero unica nel suo genere!” ha detto Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max. “Ci congratuliamo con il [creatore] David [Jenkins], [la star] Taika [Waititi], [la star] Rhys [Darby] l’intero talentuoso cast e troupe; e ringraziamo i fan dello show per averlo abbracciato con tutto il cuore”.

Jenkins ha aggiunto: “Abbiamo sentito che lo spettacolo era speciale mentre lo stavamo realizzando, ma l’accoglienza a braccia aperte dei fan rende l’annuncio di una seconda stagione ancora più dolce. Grazie al nostro team di HBO Max, ai nostri produttori esecutivi investiti e al nostro pubblico estremamente entusiasta per aver reso possibile un altro viaggio in questo mondo”.

La serie tv è vagamente basata sulle vere avventure dell’aspirante pirata del 18° secolo Stede Bonnet (interpretato da Darby), che decise di abbandonare la sua vita agiata per diventare uno spavaldo bucaniere. Stede è il capitano della nave pirata Revenge, dove ha lottato per guadagnarsi il rispetto del suo equipaggio. Dopo un fatidico incontro con il famigerato Capitan Barbanera (Waititi), l’amicizia di Stede con l’uomo è diventata romantica per tutta la stagione.

In Our Flag Means Death 2, secondo l’annuncio di HBO Max, Stede e Barbanera “dovranno sopravvivere” all’amore nei nuovi episodi dello show .

Nel cast di Our Flag Means Death anche anche Nathan Foad (Lucius), Samson Kayo (Oluwande), Vico Ortiz (Jim), Ewen Bremner (Buttons), Joel Fry (Frenchie), Matthew Maher (Black Pete), Kristian Nairn ( Wee John Feeney), Con O’Neill (Izzy Hands), Guz Khan (Ivan), David Fane (Fang), Rory Kinnear (i gemelli Badminton), Samba Schutte (Roach), Nat Faxon (Lo svedese), Fred Armisen ( Geraldo) e Leslie Jones (Jackie spagnola).

Non sappiamo quando la serie tv arriverà anche in Italia, ma è molto probabile che la vedremo sui canali Sky Serie/Atlantic (dove principalmente vanno in onda le serie americane HBO/HBO Max).

