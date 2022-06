La lite tra De Leo e Calcutta, per il momento, è rimasta al passo indietro del cantautore nei confronti del collega accusato di avergli dato un pugno.

La lite tra De Leo e Calcutta

Nei giorni scorsi Francesco De Leo si era sfogato sui social raccontando un increscioso episodio che sarebbe avvenuto nel backstage del MiAmi. Al termine dell’ultima serata del festival Edoardo D’Erme – questo il nome di battesimo di Calcutta – lo avrebbe colpito con un pugno in faccia.

Calcutta, secondo De Leo, avrebbe anche minacciato di picchiare un’amica del collega che stava tentando di riportare la calma. Il caso è diventato subito virale con i social che si sono letteralmente accaniti contro Calcutta. Per questo De Leo aveva dovuto pubblicare una nuova storia Instagram in cui si diceva dispiaciuto per aver creato un polverone.

Tuttavia De Leo, nel suo primo sfogo, aveva detto che all’episodio avrebbero assistito alcuni testimoni. Uno di essi è stato ascoltato da MowMag e ha rivelato un terzo nome che sarebbe stato la causa scatenante della lite tra De Leo e Calcutta.

Il ruolo di Morgan

Morgan, già nei giorni scorsi, aveva detto la sua descrivendo l’episodio come “una banalissima rissa provocata da un ubriaco”, senza soffermarsi più di tanto sui dettagli ma limitandosi a puntare il dito contro Calcutta. Lo aveva fatto anche sui social, ma il post in supporto di De Leo è sparito.

Un sedicente testimone oculare, tuttavia, ha rivelato a MowMag che proprio Marco Castoldi sarebbe stato il detonatore della rissa. Secondo il suo racconto, tutto sarebbe avvenuto tra le 3 e le 4 del mattino.

Ad un certo punto De Leo si sarebbe avvicinato a Calcutta e avrebbe iniziato ad infastidire la ragazza facendo il nome di Morgan. Che c’entra Morgan? “Sì, la fidanzata di Calcutta è la ex ragazza di Morgan. O, almeno, così diceva De Leo, prendendoli in giro”, riferisce il testimone a MowMag.

Quindi?

“Onestamente non ricordo le parole esatte, ma per quello che posso dire è stato De Leo, piuttosto fatto, a provocare la coppia tirando in ballo Morgan. A quel punto Calcutta gli ha tirato un ceffone o un pugno, non so dirti. Sicuramente gli ha messo le mani in faccia, comunque”.

Per il momento i 2 – o meglio, 3 – protagonisti di questa vicenda non hanno rilasciato altre dichiarazioni sui loro profili, nemmeno la ex fidanzata di Morgan che, secondo i dettagli forniti dal testimone, potrebbe essere colei che lo aveva denunciato per stalking.

