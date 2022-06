Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito, ma è possibile soffermarsi già in queste ore sui Samsung Galaxy compatibili con l’aggiornamento Android 13. Una questione che abbiamo già affrontato sul nostro sito il mese scorso con un primo punto sulla situazione e che, a conti fatti, questa mattina richiede un ulteriore approfondimento. Vediamo come stanno le cose, in attesa di prese di posizione da parte del produttore asiatico utili per capire quali possano essere le sue reali intenzioni a medio termine.

Elenco dei Samsung Galaxy compatibili con aggiornamento Android 13 e One UI 5.0 ad oggi

Quali device include la lista dei Samsung Galaxy che possiamo considerare compatibili con il tanto atteso aggiornamento focalizzato su One UI 5.0 e Android 13? Al momento non abbiamo sentenze definitive in merito, ma è chiaro che dando uno sguardo al passato si possano avanzare ipotesi molto attendibili. In particolare, tutti sono concentrati sulla serie S, a conti fatti quella più popolare in Italia e nel resto del mondo. In questo particolare contesto possiamo concentrarci su diversi device.

Basti pensare ai vari Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 Ultra (LTE/5G), Galaxy S21+ (LTE/5G), Galaxy S21 (LTE/5G), Galaxy S20 Ultra (LTE/5G), Galaxy S20+ (LTE/5G), Galaxy S20 (LTE/5G), Galaxy S20 FE (LTE/5G), fino ad arrivare al Galaxy S10 Lite. Per quanto riguarda le altre serie, coi Note ci fermeremo ai Samsung Galaxy Note 20 e Note 10 Lite, in attesa di capire quali siano le intenzioni del produttore con le altre famiglie.

Come sempre, non si escludono colpi di scena in questi particolari contesti, anche se le scelte sui Samsung Galaxy compatibili con l’aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 sembrano ormai abbastanza definite. Come del resto abbiamo avuto modo di constatare oggi 2 giugno.