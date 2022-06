Grande attesa per Gianni Morandi all’Arena di Verona e su Rai1 stasera, giovedì 2 giugno. Nel giorno della Festa della Repubblica, l’artista sarà nell’anfiteatro scaligero e in diretta sul primo canale Rai per eseguire l’Inno nazionale.

Gianni Morandi interpreta l’Inno di Goffredo Mameli e Michele Novaro nella suggestiva Arena di Verona che stasera accoglierà il concerto-evento in tributo di Lucio Dalla. Prima dello speciale appuntamento, Morandi salirà sul palco per eseguire l’Inno di Mameli in occasione della Festa della Repubblica Italiana.

L’appuntamento è fissato alle ore 20.30 in diretta su Rai1 dopo il telegiornale. L’evento con collegamento in diretta TV nasce da un’idea di Gianmarco Mazzi e Federico Sboarina, con regia di Gaetano Morbioli, direzione musicale e d’orchestra del Maestro Diego Basso.

L’Arena di Verona consolida, così, la tradizione di ospitare l’Inno d’Italia cantato da grandi artisti in occasione della Festa della Repubblica Italiana. Non è infatti la prima volta che un artista italiano raggiunge Verona e il suo anfiteatro della musica, per cantare l’Inno di Mameli in occasione del 2 giugno. Prima di Morandi, abbiamo assistito alle interpretazioni di Vittorio Grigolo nel 2020 e de Il Volo nel 2021, entrambe in diretta TV su Rai1.

Il 2022 vede Gianni Morandi alla voce dell’Inno nazionale italiano in un’Italia che può finalmente abbandonare le mascherine indossate per due anni a causa della pandemia da Covid-19.

Dopo l’esibizione di Gianni Morandi, in Arena è atteso il concerto in tributo a Lucio Dalla, che verrà successivamente trasmesso anche in TV. Alla conduzione ci sono Carlo Conti e Fiorella Mannoia. I concerti in Arena continuano domani con l’appuntamento con Il Volo che apre proprio a Verona la tournée mondiale.