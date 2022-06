Non è ancora finito Don Matteo su Rai1. Inizia l’estate e la rete ammiraglia manda in onda il suo cavallo di battaglia a più non posso. Infatti, a partire dal 2 giugno, e per ogni giovedì, vengono trasmesse le repliche della stagione 12 della fiction, in cui il pubblico sarà costretto a fare un passo indietro nel tempo.

Dopo aver apprezzato l’ingresso di Raoul Bova, che è stato accolto con ascolti boom in seguito all’uscita di scena di Terence Hill, Don Matteo su Rai1 ci fa rivivere la fine della storia d’amore tra la Capitana Anna e il PM Nardi, nonché l’arrivo di Sergio La Cava (interpretato da Dario Aita) e da sua figlia Ines, che entreranno nelle vite dei due personaggi. Guest star d’eccezione nella terza puntata: Simone Montedoro che torna a vestire i panni del Capitano Tommasi.

L’appuntamento con Don Matteo su Rai1 non finisce qui. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00.

La proposta di Don Matteo su Rai1 è quella di cavalcare l’onda degli ascolti boom che hanno chiuso la tredicesima stagione, consacrando Raoul Bova come degno successore di Terence Hill e protagonista assoluto del prossimo capitolo. Con molto probabilità, le repliche occuperanno il daytime per tutta l’estate, dando così la possibilità ai nuovi spettatori di recuperare le vecchie stagioni, e allo stesso tempo permettere ai fan di godersi due ore in compagnia dell’iconico parroco di Gubbio (siamo ancora lì con la sesta stagione).

Per quanto riguarda le repliche della stagione 12 ogni giovedì sera, sembra che la messa in onda proseguirà fino alla metà di agosto. Intorno a quella data, Don Matteo dovrebbe lasciare spazio alle repliche di un’altra fiction, Le indagini di Lolita Lobosco. Come sempre vi terremo aggiornati sul palinsesto estivo.

Continua a leggere su optimagazine.com.