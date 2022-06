Tutto è pronto per Dallarenalucio, i cantanti sono pronti a rendere omaggio a Lucio Dalla attraverso una serata unica nel 2022 in programma all’Arena di Verona. Tanti gli amici sul palco per ricordare la musica di Lucio Dalla e la sua straordinaria carriera artistica, a partire da Marco Mengoni ed Alessandra Amoroso.

Ci saranno Fabrizio Moro ed Ermal Meta, così come Il Volo e Gigi D’Alessio. Presenti La Rappresentante di Lista e Noemi, uno degli ultimi nomi che si è aggiunto al già ricco cast che comprende anche Tommaso Paradiso e Ron.

Conduce Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia l’evento atteso per stasera, 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica Italiana.

Prima di Dallarenalucio, i cantanti hanno svolto le tradizionali prove del suono ma dovranno lasciare spazio a Gianni Morandi, stasera alle 20.30. L’artista si esibirà con l’Inno di Mameli in occasione della festa di oggi. L’esibizione di Morandi sarà trasmessa in diretta TV mentre il concerto arriverà in televisione solo successivamente. Stasera, infatti, Rai1 lascia spazio alla dodicesima edizione di Don Matteo.

Grandi protagoniste saranno le canzoni che Lucio Dalla ci ha lasciato in eredità, interpretate nuovamente dai cantanti ospiti di Dallarenalucio. Non poteva mancare l’amico Pierdavide Carone, con il quale Dalla andò anche al Festival di Sanremo. Tra i presenti, poi, Ornella Vanoni, Stadio e Marco Masini. Di seguito l’elenco completo degli ospiti.

Apertura porte: ore 18.30

Inizio concerto: ore 20.35

Dallarenalucio: i cantanti all’Arena per Lucio Dalla

Marco Mengoni

Alessandra Amoroso

Giuliano Sangiorgi

Samuele Bersani

Ron

Tommaso Paradiso

Brunori Sas

La Rappresentante di Lista

Il Volo

Gigi D’Alessio

Tosca

Pierdavide Carone

Ornella Vanoni

Noemi

Ermal Meta

Fabrizio Moro

Marco Masini

Stadio

Francesco Gabbani

Arisa



Quello del 2 giugno 2022 sarà il secondo omaggio a Lucio Dalla, dopo il primo nella sua città Natale, Bologna, nel 2013.

