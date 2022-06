Il caro carburanti aveva costretto il Governo a prorogare il taglio delle accise fino all’8 luglio. Le quotazioni del petrolio, purtroppo, insistono nell’essere alta per via della guerra in Ucraina, cosa che sappiamo avere una forte incidenza sui prezzi di benzina e diesel, che non accennano a diminuire. Allo scopo di contenere i costi, il Governo sta prendendo in considerazione l’ipotesi di intervenire ancora sulle accise, concedendo agli italiani un’ulteriore proroga. Lo riferisce la sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra.

Per calmierare il caro carburanti, il Governo si avvarrà ancora dell’extra gettito dell’IVA, che, paradossalmente, sta aumentando al crescere dei prezzi di benzina e diesel, e che il Governo non utilizzerà per le proprie casse, bensì per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Si pensa anche ad uno scostamento di bilancio, che però non rappresenta comunque la soluzione ideale da intraprendere in quanto comporterebbe ulteriori problemi per un Paese già molto indebitato come il nostro. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha accolto molto bene la proposta della sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra, affermando però che il taglio delle accise dovrà essere utilizzato per contenere il caro carburanti e per far decrescere la pressione sui consumatori e sulle aziende.

La proroga del taglio sulle accise dovrebbe arrivare a breve visto che manca poco più di un mese all’8 luglio e che urge un decreto dedicato per attuarla. Ad oggi, il prezzo medio della benzina in modalità self-service è di 1,914 euro/litro e di 2,049 euro/litro in modalità servito. Il diesel in modalità self-service è di 1,831 euro/litro e di 1,973 euro/litro in modalità servito. Il prezzo del GPL è compreso tra 0,837 ed i 0,851 euro/litro e quello del metano si posiziona tra 1,725 e 1,924 euro al litro.

