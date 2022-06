Vera 11 si avvia verso il finale di stagione su Giallo: gli ultimi appuntamenti con la serie investigativa inglese sono fissati per il 1° e l’8 giugno sul canale 38 del digitale terrestre, che ha trasmesso la stagione a partire dallo scorso maggio con un episodio a settimana ogni mercoledì.

Vera 11 è composta da 6 episodi, la più lunga di tutte le stagioni realizzate finora del giallo dell’emittente britannica ITV, incentrato sulle indagini dell’ispettrice capo Vera Stanhope, interpretata da Brenda Blethyn. Nel Regno Unito quest’ultima edizione è stata trasmessa nel corso del palinsesto 2021-2022, mentre in Italia ha debuttato sul canale 38 lo scorso 4 maggio.

Il quinto episodio di Vera 11 viene trasmesso da Giallo il 1° giugno in prima serata dalle 21.10. Nel penultimo episodio della stagione, dal titolo Segni Vitali, Vera indaga sul caso di una giovane donna, moglie e madre di una bambina, trovata morta nella sua macchina data alle fiamme, avvolta in una trapunta.

Il finale di stagione di Vera 11 andrà in onda il prossimo 8 giugno: intitolato Come Soffia il Vento, l’ultimo episodio dell’undicesima stagione vede la protagonista indagare sul ritrovamento del corpo di una giovane donna, emerso a riva sulle sponde del fiume Tyne. Sebbene fosse una collega benvoluta, un’amica leale e una madre e una moglie amorevole, dietro la sua vita si cela una rete di intrighi, tradimenti e promesse non mantenute.

Dopo la conclusione di Vera 11, la serie è stata ulteriormente rinnovata dal canale britannico ITV: attualmente è in produzione la dodicesima stagione, anche se le riprese si sono fermate per una breve pausa.

