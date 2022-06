Il programma del Giubileo della Regina Elisabetta II d’Inghilterra prevede un grande concerto-evento che sarà trasmetto in diretta TV su Sky.

In diretta da Buckingham Palace, sabato 4 giugno a partire dalle ore 21, Sky (al canale 109) proporrà lo straordinario concerto organizzato per celebrare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. 70 anni sul trono, festeggiati con il Platinum Party at the Palace e tanti ospiti d’eccezione selezionati tra gli artisti internazionali più apprezzati del momento.

Ad aprire lo show ci saranno i Queen + Adam Lambert, già protagonisti al Giubileo d’Oro del 2002.

Si esibiranno per la Regina: Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra e i Duran Duran. In rappresentanza del nostro Paese, è atteso al concerto il tenore di calibro mondiale Andrea Bocelli.

Prenderanno parte al concerto per la Regina Elisabetta II anche Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala e Diversity. Tutti gli artisti ospiti si esibiranno per un tributo in onore di Elisabetta II.

La chiusura dello show sarà affidata a Diana Ross e ci sarà anche Sir Elton John, anche se non fisicamente a Palazzo. Elton John sarà infatti protagonista di un’esibizione registrata appositamente per la Regina Elisabetta. Atteso, nel corso del concerto, anche Sam Ryder, reduce dal successo dell’Eurovision Song Contest di Torino. Per il Regno Unito ha guadagnato il secondo posto alle spalle dell’Ucraina.

Si aggiunge in corso anche Ed Sheeran, pronto a celebrare i 70 sul trono della Regina: canterà Perfect, in onore della storia d’amore della regina Elisabetta e del suo defunto Principe Filippo. L’artista canterà poi l’inno nazionale il 5 giugno.

In rappresentanza del mondo dello spettacolo e dello sport UK ci saranno Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, The Royal Ballet ed Ellie Simmonds.

Continua a leggere su optimagazine.com.