I nuovi e fantastici smartphone Honor 70 Pro e Honor 70 Pro Plus sono stati lanciati in Cina insieme alla variante normale. Il primo è il successore dell’Honor 60 Pro dello scorso anno, mentre il secondo è un’aggiunta alla serie Honor 70. Entrambi i dispositivi possiedono lo stesso design e le stesse specifiche tecniche, eccetto alcune minime differenze. Andiamo a vedere insieme le principali specifiche e caratteristiche interessanti dei due device di fascia medio-alta.

Honor 70 Pro e Pro Plus sono dotati di display OLED a 10 bit prodotti da BOE con una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Entrambi i dispositivi hanno uno schermo curvo da 6,78 pollici con il primo dotato di una risoluzione FHD+ mentre il secondo offre un display QHD+ con tecnologia LTPO. I terminali pesentano, inoltre, uno scanner di impronte digitali integrato ed un foro di perforazione che si allinea al centro. Quanto al comparto fotografico, i due device mostrano sul retro un modulo fotocamera rettangolare (quasi a forma di pillola), che ospita un obiettivo principale Sony IMX800 da 54MP, un 50MP (ultra-wide) e un teleobiettivo da 8MP con supporto OIS, rispettivamente sulle varianti Pro e Pro Plus.

Entrambi sono poi dotati di fotocamera frontale da 50MP per i selfie. Sotto la scocca il modello 70 Pro è spinto dal processore Dimensity 8000, mentre il modello Pro Plus è alimentato da un SoC Dimensity 9100. Le due varianti contengono fino a 12GB di memoria RAM LPDDR5 e 256GB di storage UFS 3.1. Inoltre, tutti e due gli smartphone sono alimentati da una batteria da 4600mAh con supporto per la ricarica rapida via cavo e wireless a 100W. Honor 70 Pro e 70 Pro Plus presentano, infine, le connettività USB-C, Wi-Fi di recente generazione, Bluetooth 5.2, un modem 5G e tanto altro. A bordo è presente il sistema operativo Android 12 con Magic UI 6.1. Quanto ai prezzi e alla disponibilità, Honor 70 Pro (8/256 GB e 12/256 GB) hanno un prezzo di 3.699 Yuan (circa 516 euro al cambio) e 3.999 Yuan (circa 558 euro). La configurazione invece da 12/512 GB costa 4.399 Yuan (613 euro). L’Honor 70 Pro Plus ha un prezzo di 4.599 Yuan (circa 641 euro) per le opzioni da 8/256 GB e 12/256 GB.

