Ci sono conferme in queste ore sul fatto che Apple avrebbe avviato la distribuzione della seconda beta incentrata sull’aggiornamento iOS 15.6. Un ulteriore contributo, dunque, dopo quello che abbiamo preso in esame poco meno di due settimane fa sul nostro magazine, a testimonianza del fatto che i lavori stiano andando avanti sul fronte sviluppo software. Certo, già da ora buona parte degli sforzi sono concentrati su iOS 16, che inizieremo a conoscere a partire dalla prossima settimana, ma allo stato attuale ci sono tutti i presupposti per potersi concentrare anche sul presente.

Primi riscontri sulla seconda beta incentrata sull’aggiornamento iOS 15.6 qui in Italia

Le prime sentenze riguardanti la seconda beta incentrata sull’aggiornamento iOS 15.6 ci dicono che, fondamentalmente, non possiamo aspettarci una rivoluzione nel momento in cui sarà disponibile il pacchetto software in versione stabile. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, infatti, non sono state scoperte nuove funzionalità nelle prime versioni beta di iOS 15.6 e iPadOS 15.6, suggerendo che si tratta di aggiornamenti incentrati su correzioni di bug e altri miglioramenti nascosti.

La speranza è che si possa fare quantomeno qualche passo in avanti in termini di durata della batteria, viste alcune lamentele che sono venute a galla proprio in queste settimane. Tuttavia, suggerisco a tutti di non farsi particolari illusioni in questo senso. Al contempo, Apple ha anche lanciato nuove versioni beta del software tvOS 15.6, watchOS 8.7 e HomePod 15.6 a scopo di test.

Secondo le informazioni raccolte finora, gli sviluppatori possono scaricare tvOS 15.6 e watchOS 8.7, mentre il software HomePod è disponibile per un gruppo selezionato di tester solo su invito. Vedremo nelle prossime ore cosa verrà a galla a proposito del nuovo aggiornamento iOS 15.6, in relazione alla seconda beta che ha visto la luce in giornata.