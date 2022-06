Sta circolando e non poco in queste ore, un finto SMS Nexi con i riferimenti ad un problema di sicurezza per dispositivo collegato da Tirana, in Albania. Prima che qualcuno possa cascare nella trappola di phishing, va dunque detto che siamo al cospetto dell’ennesima catena truffaldina che sfrutta i nomi di circuiti bancari e di pagamento rinomati per rubare dati personali. Non fa eccezione il caso odierno, reso tanto più pericoloso per l’alert scritto in perfetto italiano, senza alcun errore e dunque pure verosimile (a differenza che in tanti altri casi).

Il testo in arrivo all’interno del nuovo SMS Nexi è quello segnalato nell’immagine di apertura articolo. Come è evidente, si fa riferimento ad un accesso alla propria area personale da un dispositivo collegato dall’estero, in particolare da Tirana in Albania. Per questo motivo, nella finta nota inviata da Nexi, si invita il malcapitato a verificare la situazione su un collegamento ipertestuale presente nel messaggio, naturalmente truffaldino.

L’ultimo degli SMS Nex truffa continua a fare leva sulla procurata ansia alle vittime di turno. Non pochi, ricevendo il messaggio, potrebbero essere portati a visitare il collegamento proposto per sincerarsi che la situazione sia nella norma. Eppure, proprio visitando la pagina di atterraggio del link, si cadrà nella trappola. Il sito in questione non sarà assolutamente quello Nexi, semmai un suo clone quasi perfetto. Nel momento in cui si inseriranno i dati di accesso per il login alla piattaforma fake, questi andranno a finire in database di hacker senza scrupoli pronti a venderli o magari utilizzarli personalmente per scopi illeciti, dunque per entrare nelle reali aree personale di circuiti di pagamento e simili ed effettuare operazioni non autorizzate. L’unica modalità per proteggersi resta quella di non dare alcun seguito alla comunicazione e dunque cestinare quanto ricevuto oggi e anche in occasioni future.

Continua a leggere su optimagazine.com