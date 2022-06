Non sono del tutto archiviati i problemi con il 730 precompilato. Se da un lato le anomalie di ieri sono state superate, in relazione al fatto che al mattino non fosse ancora possibile andare avanti con la procedura, oggi 1 gennaio qualcosa ancora non funziona sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo come stanno le cose, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali utili per inquadrare al meglio specifiche anomalie. Del resto, allo stato attuale un intervento tecnico è indispensabile come non mail.

Su cosa si concentrano i problemi problemi con il 730 precompilato: cosa non funziona sul sito

Un ulteriore contributo da parte nostra, dunque, dopo le prime segnalazioni che abbiamo preso in esame nella giornata di ieri con un primo articolo in merito. Se in quel caso ci siamo soffermati sul fatto che non fosse ancora possibile apportare modifiche sul 730 precompilato, oggi bisogna partire dal presupposto che la situazione generale si sia sbloccata. Come spesso avviene sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ci sono anomalie specifiche che non consentono a diversi utenti di portare a termine la procedura. Vediamo come stanno andando le cose.

Capita ad esempio di imbattersi in lamentele come queste sul 730 precompilato: “Devo inserire degli oneri deducibili (rigo E26) inserisco il codice e l’importo, ma quando clicco salva , mi da un messaggio di errore dicendomi che ho dimenticato di inserire l’importo, mentre io l’ho inserito regolarmente”. In generale, l’aggiunta di alcune voci non genera l’aggiornamento previsto sull’importo totale che spetta agli utenti come rimborso.

In ogni caso, secondo le informazioni e le indiscrezioni venute a galla tramite specifiche fonti, è possibile che tutte le anomalie citate oggi a proposito del 730 precompilato possano essere archiviate già in giornata, tramite apposito intervento sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Anche per voi ci sono problemi, con qualche sezione specifica che non funziona?