Il nuovo singolo di Blanco è Nostalgia, ed è una sorpresa che arriva a pochi giorni dall’estate. Il cantante di Finché Non Mi Seppelliscono lo ha appena annunciato sui social.

Con il nuovo singolo di Blanco viene ripreso un cammino iniziato l’anno scorso con Blu Celeste e che sembrava temporaneamente concluso con Brividi, il brano dei record scritto insieme a Mahmood e vincitore del Festival di Sanremo 2022.

Una vittoria, quella di Sanremo, che ha consacrato Blanco come icona della scena italiana contemporanea, portandolo a un tour completamente sold out. Successi, questi, che il giovanissimo Riccardo Fabbriconi – questo il nome di battesimo – ha visto confermare con l’esibizione del 18 aprile in Piazza San Pietro a Roma per volontà della Conferenza Episcopale Italiana.

Avrebbe avuto tutte le ragioni di fermarsi e godere delle continue attestazioni di stima, ma non è stato così. Blanco ritorna con un nuovo singolo, Nostalgia, pronto a ritagliarsi quell’ennesima fetta di popolarità che durante l’estate viene contesa tra tanti artisti.

Inevitabilmente, il nuovo singolo di Blanco è una canzone d’amore che mette insieme rabbia e malinconia, ma anche tutte le fragilità di un uomo sensibile che si interfaccia con la sua trasparenza per raccontare nel suo stile un tormento che riguarda l’essere umano da quando abbiamo memoria.

Il nuovo singolo di Blanco sarà fuori venerdì 3 giugno e non è incluso nel disco Blu Celeste. Nostalgia è un brano prodotto da Michelangelo, il produttore che durante la premiazione di Mahmood e Blanco è salito sul palco dell’Ariston a grande richiesta da parte dei due artisti.

Recentemente Riccardo è comparso a sorpresa insieme ad Antonello Venditti allo stadio di Tirana per la finale della Conference League che si è conclusa con la vittoria della Roma. Negli stessi giorni era in corso la polemica per un video registrato durante il concerto Radio Italia Live in cui si vedeva una fan toccare le parti intime dell’artista, per questo si era parlato di molestie sessuali.

