Oggi 1 giugno non funziona app PostePay a dovere per svariati clienti. Lo strumento messo a disposizione da Poste Italiane per la gestione e le operazioni di home banking con la parta prepagata presenta delle anomalie più o meno bloccanti in questa mattinata del primo giorno di questo mese estivo.

Le anomalie di giornata riguardano, in particolar modo, solo l’app PostePay e non quella BancoPosta. Si tratta tuttavia di una situazione in itinere che potrebbe repentinamente cambiare anche nel giro di pochi minuti. Al momento di questa pubblicazione, il sito Downdetector segnala un centinaio di testimonianze di persone coinvolte appunto dalle difficoltà odierne. Per questo motivo è possibile ipotizzare la natura di nicchia del down attuale, magari associato solo a specifiche funzioni e non al servizio in generale.

Se non funziona app PostePay e magari si ha urgenza di eseguire determinate operazioni, come è possibile risolvere la situazione ottenendo la giusta assistenza? C’è un numero dedicato per chi possiede la PostyePay e ha difficoltà di natura tecnica. Il recapito risponde al numero 800.003.322 ed è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8 del mattino alle 20 di sera.

Aggiornamento 11:10 – Le anomalie continuano ma, per fortuna, solo in forma limitata. I problemi continuano ad interessare soltanto l’app PostePay e non altri strumenti di home banking sempre di Poste Italiane. Restano validi i riferimenti già indicati per ottenere supporto per gli errori in corso. Un’eventuale attesa maggiorata per parlare con un operatore proprio quest’oggi potrebbe dipendere dalle numerose telefonate di utenti interessati dai problemi del servizio appunto. Da parte di Poste Italiane non sono pervenute spiegazioni chiare sul perché in queste ore ci siano difficoltà nell’effettuare le più comuni operazioni in riferimento alla propria prepagata PostePay.

