NCIS 20 sarà l’ultima stagione della serie? La perdita di Gibbs, protagonista storico sin dal debutto, porterà il format al suo naturale esaurimento? Se parte del pubblico è ormai dell’idea che si debba pensare ad una conclusione, il produttore esecutivo e showrunner Steven D. Binder è di tutt’altro avviso e non ha intenzione di scrivere il finale della sua serie. Non per adesso almeno. E il perché è presto detto.

Parlando di NCIS 20 con TvInsider.com, Binder ha definito “sorprendente” il fatto che gli ascolti del procedurale abbiano retto così bene e così a lungo, almeno fino alla tredicesima stagione, al netto del calo fisiologico delle ultime edizioni.

Sono state 13 stagioni in cui siamo stati in cima, e non non riuscirò nemmeno a capire veramente cosa significhi o quanto sia speciale o quanto sia raro o quanto siamo fortunati finché non sarà finita o me ne sarò andato, perché credo che quando me ne andrò lo spettacolo andrà avanti. Semplicemente non immagino mai che questo spettacolo finisca. Penso che se continuiamo a raccontare belle storie, lo spettacolo vada avanti.

Nemmeno NCIS 20, dunque, sembra la stagione giusta per fermarsi: lo showrunner semplicemente non vede una fine all’orizzonte, come ha spiegato ricordando un aneddoto relativo ad una conversazione avvenuta con uno sceneggiatore anni fa.

Abbiamo assunto un fantastico scrittore di nome Marco Schnabel un paio di anni fa e mi chiedeva: ‘Quando è previsto che ci ritiriamo?’ E in parte scherzosamente, gli ho detto questo, ma anche in modo semiserio: ‘Cosa intendi con ritirarci?… C’è sempre stato l’NCIS , ci sarà sempre l’NCIS. Ed è proprio così che ci sentiamo. Ora potrebbe non essere così, ma quando sono passati 20 anni, è difficile immaginare che quest’anno sarà l’anno in cui finirà. Quindi, se le persone continuano a guardarlo, noi continueremo a fare lo spettacolo e loro continueranno a guardarlo.

NCIS 20 sarà la seconda stagione senza Mark Harmon, la prima in cui presumibilmente il personaggio di Leroy Jethro Gibbs non apparirà affatto. L’attore, che ha interpretato l’agente speciale sin dall’inizio della serie, è uscito di scena al quarto episodio della stagione 19. Ed è solo l’ultimo di una serie di addii pesanti per la trama dello show, che pure è sopravvissuto alla perdita di ormai quasi tutti i suoi volti storici, come ricorda Binder. Se la serie è riuscita a proseguire oltre le sue colonne storiche, vuol dire che può farlo a oltranza.

È davvero sbalorditivo. Ero fiducioso – perché dovevo esserlo, e non è così nella mia natura – che saremmo comunque riusciti ad andare avanti senza Gibbs. Abbiamo perso Abby [Pauley Perrette] e Tony [Michael Weatherly] e abbiamo perso Ziva [Cote de Pablo] e abbiamo perso Kate [Sasha Alexander]. Abbiamo perso molte altre persone che erano se non il tessuto, erano le giunture, Mike Franks [Muse Watson] e tutti quei ragazzi e Jenny Shepard [Lauren Holly]. Abbiamo perso molte persone, ma Gibbs è Gibbs, è questo che ci spezzerà? E non lo è stato. Allora chi potrebbe essere? Sarà l’assistente del direttore Vance – quando se ne andrà, sarà la fine dello spettacolo.

