La funzione che tutti aspettano da tempo sta arrivando ossia quella di modificare i messaggi WhatsApp con errori già inviati. Per quanto, ormai da molto tempo, sia possibile cancellare una nota già inoltrata, ancora gli sviluppatori non hanno reso possibile la funzione per editare una parola o un’intera frase che presenta errori di distrazione di vario tipo. Ebbene, finalmente le cose sarebbero in procinto di cambiare come evidenziato nell’ultima delle beta per dispositivi Android scovata dall’informatore WABetaInfo.

Come si evince facilmente dall’immagine di apertura articolo, sarà facilissimo correggere e modificare i messaggi WhatsApp con errori senza eliminarli. Una volta selezionata la nota testuale di proprio interesse comparirà il menù che conosciamo con le informazioni sul messaggio e la funzione di copia. A queste due opzioni se ne aggiungerà una terza per editare e dunque cambiare quanto già scritto. La frase o la sola parola di riferimento ricomparirà nella barra del testo e dunque con la tastiera si potrà procedere con la modifica in qualsiasi momento.

Nonostante l’anteprima odierna, non conosciamo ancora tanti dettagli sulla funzione di modifica. Non è chiaro ad esempio se, come nel caso dell’eliminazione di un contenuto, anche per modificare i messaggi ci sarà un tempo limite da rispettare. Ancora, potrebbe essere messa a disposizione dei partecipanti alle chat una cronologia dei cambiamenti effettuati ma quest’ultimo aspetto resta abbastanza improbabile, anche per questioni di privacy.

Non sappiamo esattamente quanto tempo sia necessario per vedere attiva la possibilità di modificare i messaggi WhatsApp. L’anteprima della beta Android ci indica che i lavori siano attualmente in corso ma potrebbero volerci ancora svariati mesi prima di un’eventuale implementazione della novità. Per quanto riguarda il sistema operativo iOS, non ci sono dubbi sul fatto che la stessa opzione sarà garantita anche per i melafonini in futuro.

