Il produttore asiatico dovrebbe presentare i pieghevoli di prossima generazione, i Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, nel terzo trimestre del 2022. Come riportato da ‘SamMobile‘, il design e le specifiche tecniche di entrambi i dispositivi sono già trapelati. Una settimana dopo la divulgazione dei dettagli relativi al Samsung Galaxy Z Fold 4 (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato), è stato rilevato anche l’elenco delle specifiche del Samsung Galaxy Z Flip 4 (che ricordiamo avere un form-factor a conchiglia davvero molto particolare).

Il telefono dovrebbe essere dotato di uno schermo Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il display secondario avrà una diagonale da 2.1 pollici. Il Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 (una delle più grandi novità del dispositivo, che finora non era mai stato equipaggiato con un SoC così performante), 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. Il pieghevole potrebbe non ricevere l’aggiornamento della fotocamera da 50MP che pare otterrà il Galaxy Z Fold 4. Il telefono continuerà ad utilizzare la fotocamera selfie da 10MP ed una configurazione a doppia fotocamera da 12 + 12MP. Il Samsung Galaxy Z Flip 4 eseguirà la One UI 4.1.1 basata su Android 12 pronto all’uso.

Una batteria più grande da 3700mAh provvederà alla sua alimentazione, con supporto alla ricarica rapida a 25W ed alla ricarica wireless a 10W. Possiamo aspettarci anche la connettività 5G, gli altoparlanti stereo, la riproduzione video HDR10+, la classificazione IPX8 per la resistenza all’acqua, l’NFC, Samsung Pay e Wireless DeX. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

