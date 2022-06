Sono state annunciate le date dell’instore tour di Alex per Non Siamo Soli, l’EP d’esordio. Il cantante di Amici di Maria De Filippi incontrerà i fan per presentare il nuovo album, che arriva dopo la partecipazione al talent show Mediaset che non ha vinto per un soffio. Ha trionfato il collega cantante Luigi Strangis ma anche per Alex arriva un contratto discografico con la 21CO e l’EP atteso per il 10 giugno.

Nello stesso giorno, parte l’instore tour di Alex. Prima tappa: Marcianise, CE. L’ultima è invece prevista a Palermo, stando al calendario attuale. A comunicare ai fan le date dei suoi eventi firmacopie è lo stesso Alex, attraverso un post sui social.

“Ciao persone, finalmente manca poco per poterci vedere tutti! Vi aspetto dal 10 giugno in giro per l’Italia… verrò a trovarvi”, le sue parole nel condividere il calendario degli impegni nei negozi di musica della penisola, da nord a sud, isole comprese.

Si parte il 10 giugno da Marcianise per far tappa a Roma l’11 e a Stezzano il 12. Il 14 giugno Alex sarà alla Mondadori di Piazza del Duomo e il 16 a Campi Bisanzio (FI). L’instore tour di Alex proseguirà verso Bari il 17 giugno e San Martino Buon Albergo il 20 giugno. Il 21 sarà a Padova e il 22 a Bologna. Il 23, Alex è atteso a Savignano Sul Rubicone e il 26 a Torino.

Gli ultimi appuntamenti sono quelli attesi a La Spezia il 27 giugno, a Catania il 28 e a Palermo il 29 del mese.

Per accedere agli eventi firmacopie è necessario acquistare l’EP nel punto vendita che accoglie l’evento al quale si intende partecipare.