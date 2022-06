Moses Ingram di Obi-Wan Kenobi è stata inondata di insulti razzisti dopo il suo debutto nella serie tv di Disney+. L’attrice, però, non si demoralizzata e ha condiviso quei commenti odio ricevuti sui social da parte dei fan di Star Wars.

Moses Ingram di Obi-Wan Kenobi interpreta Reva nella serie tv, ovvero la Terza Sorella, nonché uno degli Inquisitori incaricati di dare la caccia ai Jedi. “Ce ne sono centinaia e non si può fare niente per fermare tutto questo odio“, ha detto la star in una delle sue Instagram stories, apostrofando chi la stava attaccando.

In sua difesa è intervenuto il profilo di Star Wars che ha pubblicamente condannato il razzismo.

Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Moses Ingram nella famiglia di Star Wars ed entusiasti che la storia di Reva si svolga. Se qualcuno intende farla sentire in qualche modo sgradita, abbiamo solo una cosa da dire: resistiamo. Ci sono più di 20 milioni di specie senzienti nella galassia di Star Wars, non scegliere di essere razzista.

Anche il protagonista Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor si è schierato a sostegno della sua collega, tramite un messaggio personale condiviso poi sull’account Twitter di Star Wars:

Questo fine settimana, i fan di Star Wars hanno reso Obi-Wan Kenobi la prima serie originale Disney+ più vista di sempre. Tuttavia, sembra che alcuni dei fan abbiano deciso di attaccare Moses Ingram online e di inviarle i messaggi più odiosi e orrendi. Ne ho letti alcuni e mi hanno semplicemente spezzato il cuore. Moses è un’attrice e donna brillante, ed è assolutamente fantastica in questa serie. Porta così tanto all’interno del franchise, e mi ha fatto venire la nausea nel sentire cosa le è successo. Voglio solo dire come attore protagonista e produttore esecutivo della serie, siamo dalla parte di Moses. Amiamo Moses. E se le mandate messaggi di bullismo, allora non siete fan di Star Wars nella mia mente. Non c’è posto per il razzismo in questo mondo. E sono totalmente dalla parte di Moses.

Obi-Wan Kenobi esce su Disney+ con un episodio ogni mercoledì.

