Durante il prossimo inverno faremo la conoscenza del nuovo Nintendo Switch Lite, in attesa dello Switch 2, che potrebbe anche arrivare presto o tardi, e dopo il modello OLED, che ha fatto il proprio debutto lo scorso novembre. La prima Nintendo Switch Lite ha visto la luce nel settembre 2019, che potrebbe cedere il passo al nuovo modello tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. La console dovrebbe essere più compatta dell’attuale versione, e tra l’altro solo digitale (come qualcuno di voi poteva già immaginare). Lo schermo, se così fosse, coinciderebbe con un OLED, un netto passo in avanti rispetto al primo modello visto che tutta l’attività si svolge lì.

Per il resto, non è difficile pensare che la prossima Nintendo Switch Lite possa conservare le stesse limitazioni del primo modello, ovvero l’impossibilità di connetterla alla televisione e di staccare i JoyCon (del resto, non si poteva di certo pretendere le stesse caratteristiche del modello principale; si sta parlando di una versione lite nata per offrire un’esperienza videoludica soddisfacente, ma comunque non paragonabile a quella assicurata dalla console principale, che altrimenti non avrebbe senso di esistere).

1. There will be a new Switch Lite released for Holidays 2022-2023



2. We will get a teaser trailer for the new Mario film before November 24th



3. We will likely get the new BOTW2 Trailer more likely fall



4. June…. :) https://t.co/Ir0FBYtvmY — Dr. Dovard Grey, PhD – Your Best Friend (@YoInfiniteTakes) May 30, 2022

In ogni caso, aspettiamoci il lancio della nuova Nintendo Switch Lite tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, sperando possa offrirsi ad un prezzo ragionevole, che la metta nella condizione di lasciarsi preferire alla altre console portatili (non che ce ne siano molte in commercio, ma questa potrebbe indurvi all’acquisto). Gli appassionati del segmento potrebbero lasciarsi convincere al primo colpo, pur aspettando naturalmente di capire cosa effettivamente sarà in grado di offrire la console. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

