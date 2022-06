Dal 2 al 5 giugno si celebrano i suoi 70 anni sul trono. Il programma del Giubileo della Regina Elisabetta II è più ricco che mai, per il Regno Unito è decisamente l’evento dell’anno. Feste e parate con un grande concerto-evento a Buckingham Palace in programma per il 4 giugno a cui prenderanno parte i nomi più illustri della musica, da Ed Sheeran ad Andrea Bocelli e i Queen. Ma non solo: il calendario degli appuntamenti per il Giubileo di platino della Regina è ricchissimo. Scopriamolo insieme!

Di seguito il programma del Giubileo della Regina Elisabetta II, giorno per giorno.

Il programma del Giubileo della Regina Elisabetta: 2 giugno

Giovedì 2 giugno, per l’Italia è la Festa della Repubblica. Il Regno Unito festeggia invece Sua Maestà. Il programma del Giubileo ella Regina Elisabetta inizia proprio in questa data. Alle ore 10.00 è previsto il Trooping the Colour, la parata militare proposta in occasione di ogni anniversario della Regina che partirà dal Palazzo per chiudersi a Horse Guard’s Parade. Elisabetta II non mancherà.

Sono previsti 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti; attesi i membri della famiglia reale a cavallo oppure in carrozza. La parata riprende quest’anno dopo l’interruzione causata dal Covid-19.

Dopo la parata, sfrecceranno i caccia della Raf, la Royal Air Force, in onore della Regina. Occhi al cielo, dunque, se vi trovate nei paraggi! Successivamente, la Royal Family si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace per un saluto ai sudditi.

Nel corso della serata i fari si illumineranno per Elisabetta II in tutto il Regno: è il Lighting up the Jubile. Ce ne sarà anche uno a Buckingham Palace, acceso da un componente anziano della famiglia reale. L’accensione è prevista alle 21.45, ora locale.

Il programma del Giubileo della Regina Elisabetta: 3 giugno

I festeggiamenti per i 70 anni di Sua Maestà continuano il 3 giugno. Venerdì 3 giugno si prosegue con una serie di eventi e celebrazioni in onore di Elisabetta II, a partire da quella nella Cattedrale di St. Paul a Londra alle ore 11.00. Per la cerimonia, si riunirà la famiglia reale al completo e poi parteciperà al gran ricevimento nella Guildhall ospitato dal Lord Mayor.

La celebrazione di venerdì 3 giugno alle ore 11.00 è tra gli eventi più attesi del Giubileo di platino della Regina che consentirà alla folla di curiosare intercettando la famiglia reale al completo. Prenderanno parte all’evento anche Harry e Meghan!

Il programma del Giubileo della Regina Elisabetta: 4 giugno

La festa continua sabato 4 giugno con una gara di cavalli organizzata in onore di Sua Maestà. L’appuntamento è alle ore 17.30 per la gara dell’Epsom Derby alla quale parteciperà la Regina accolta da 40 fantini, scelti tra quelli arruolati in passato e quelli ancora attivi nel presente.

In serata è atteso il grande concerto organizzato dalla BBC in onore della sovrana. Platinum at the Palace darà spazio alle voci più belle del Paese – e non solo, ci sarà anche il nostro Andrea Bocelli! Si esibiranno alcuni degli artisti più apprezzati nel mondo sul palco montato all’estero del Palazzo Reale. Il concerto inizierà alle ore 19.45 e sarà trasmesso sulla Bbc One e in diretta anche in Italia su Sky. Come seguire il concerto.

Il programma del Giubileo della Regina Elisabetta: 5 giugno

I festeggiamenti continuano anche domenica 5 giugno con un evento speciale: il grande pranzo giubilare. Si prevedono più di 200.000 piccole feste di quartiere, organizzate spontaneamente dal popolo in onore della Regina. A seguire partirà il Jubilee Pageant, parata che coinvolge artisti locali e che si chiuderà a Buckingham Palace con Ed Sheeran che canterà l’Inno nazionale. Dalle ore 16.00 la Parata sarà in diretta su Rai1.

Giubileo della Regina Elisabetta, dove vederlo

Anche la TV italiana darà spazio ai festeggiamenti per il Giubileo della Regina Elisabetta II ma non trasmetterà tutto in diretta.

Il concerto in programma il 4 giugno verrà trasmesso in diretta su Sky. Qui i dettagli sulla programmazione e gli ospiti. Su Rai1 il 5 giugno dalle ore 16.00 sarà possibile seguire la parata.Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta su BBC One, BBC iPlayer e BBC Radio 2 in lingua originale.

Continua a leggere su optimagazine.com.