Negli ultimi mesi su TikTok sta spopolando la Hot Girl Walk, vero e proprio fenomeno mondiale nel mondo del benessere. Contrariamente a ciò che il nome possa indurre a pensare, questo tipo di attività non ha nulla a che vedere con l’erotismo e la sensualità. Il nome sta a significare l’obiettivo dell’esercizio che è quello di sentirsi Hot, soprattutto con sé stessi.



In cosa consiste la Hot Girl Walk?

E’ una passeggiata di sei chilometri (oppure 10 mila passi), che si può fare ovunque, in un parco, per strada, nel cortile di casa. A differenza della camminata sportiva, chi pratica la Hot Girl Walk deve rispettare tre regole specifiche:

pensare alle cose per cui si è grati, siano esse parti del corpo, persone, oggetti;

pensare agli obiettivi e agli step da fare per raggiungerli;

ricordarsi sempre di amare sé stessi, il proprio corpo e il proprio modo di essere.

L’obiettivo di questa speciale camminata è, dunque, il benessere fisico e mentale. E’ praticato già da tantissime persone, che hanno creato una community molto attiva sul web. Per accompagnare l’attività è importante ascoltare musica adatta. Infatti su Spotify è stata creata da Lind una playlist chiamata proprio Hot Girl Walk, che conta circa 100 mila follower.

