Nell’ultima serata del festival Heroes Elisa duetta con Jovanotti e Morandi sulle note di 3 grandi hit. Il momento è stato esplosivo, e l’Arena di Verona ha visto concludersi l’evento con tanta energia e good vibes.

I due amici, colleghi e partner in crime hanno raggiunto la cantautrice triestina sul palco dell’Arena di Verona per inaugurare una jam fatta di grandi numeri. In primo luogo, Elisa ha cantato Palla Al Centro con Jovanotti, brano contenuto nel suo ultimo disco Ritorno Al Futuro/Back To The Future.

Quando si tratta di Jovanotti, però, non può mancare all’appello il cantante di Monghidoro. Sul palco, infatti, è arrivato anche Gianni Morandi e tutti insieme hanno cantato la divertente Apri Tutte Le Porte, il brano scritto proprio da Lorenzo Cherubini per il Festival di Sanremo 2022.

Ancora, per Jovanotti è il tempo degli evergreen e l’inedito terzetto si è esibito in Penso Positivo.

Il festival Heroes si è dunque concluso ieri, martedì 31 maggio, con una terza edizione in cui il tema principale è stato la sostenibilità con campagne di sensibilizzazione sul clima e sull’ambiente, la partecipazione di tantissimi artisti e un’intera città coinvolta in un progetto patrocinato da organizzatori nazionali e internazionali.

Elisa Toffoli è stata la madrina dell’evento e ha saputo unire tutte le battaglie per il pianeta sotto il grido perentorio della musica, senza essere banale e senza inciampi. La cantautrice ha diviso il palco con Giorgia, Elodie, Franco126, Marracash, Venerus, Mace, Rkomi e tanti altri.

Non sono mancati i momenti intensi, con un pubblico che in coro ha cantato le canzoni più iconiche di Elisa: Luce (Tramonti A Nord Est), Heaven Out Of Hell, Gli Ostacoli Del Cuore e inevitabilmente la bellissima O Forse Sei Tu, il grande successo sanremese.

“Ci vediamo in spiaggia!”, ha scritto Jovanotti per preannunciare la partenza del Jova Beach Party 2022.

