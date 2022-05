Come ogni anno, come in ogni concerto, e come in ogni occasione Vasco Rossi ricorda Massimo Riva, lo storico chitarrista e frontman della Steve Rogers Band scomparso il 31 maggio 1999 dopo una vita intera dedicata alla musica e al rock.

Chi era Massimo Riva

Massimo Riva è stato uno dei primi collaboratori di Vasco Rossi a Punto Radio. Appassionato di Pink Floyd e Beatles, iniziò un sodalizio con il rocker di Zocca da giovanissimo, quando abbozzò il brano Seveso che più tardi prese il nome di Albachiara. A Massimo, in effetti, il Blasco deve tanti successi e per questo lo ringrazia e saluta in ogni evento.

Insieme scrissero altre canzoni memorabili, Vivere, Voglio Andare Al Mare, Un Gran Bel Film e Stupendo, e Riva accompagnò Vasco sul palco fino all’ultimo dei suoi giorni, quando il 29 maggio 1999 salì con lui sul palco del Festivalbar di Padova. Il 31 maggio 1999 Massimo Riva si spense a Bologna, nel suo appartamento al centro storico a seguito di una crisi respiratoria.

Oggi ricorrono 23 anni da quel giorno in cui Vasco Rossi si ritrovò orfano di uno dei migliori chitarristi e compositori del suo team.

Vasco Rossi ricorda Massimo Riva

In un post pubblicato sui social Vasco Rossi ricorda Massimo Riva e pubblica una serie di scatti d’epoca che lo mostrano insieme al suo leggendario chitarrista. Ecco le sue parole:

“W Massimo Riva! Sempre vivo dentro di noi! Un saluto a tutti quelli che se ne sono andati prima del tempo ma che sono sempre con noi”.

Da sempre Vasco ha considerato Massimo il suo fratello minore. Riva era cresciuto a Zocca proprio come Vasco, due vite unite da un filo sottile sia dal punto di vista emozionale che sul piano artistico. Oggi, più che mai, Massimo Riva è ancora presente nella musica del Blasco.

