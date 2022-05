Sono ore decisive per quanto riguarda l’uscita dei biglietti di Padova-Palermo, in vista della finale playoff di Lega Pro in programma domenica prossima. Come previsto nella giornata di ieri con un primo articolo a tema, infatti, la Lega ha reso noti giorni ed orari dei due incontri ed il primo atto andrà in scena domenica sera. Dunque, ora ci sono le informazioni preliminari di base per avviare la vendita del prezioso ticket. Discorso che diventa ulteriormente delicato, se pensiamo che lo stadio Euganeo sia attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione, destinati ad abbassarne notevolmente la capienza.

Le ultime anticipazioni sull’uscita dei biglietti di Padova-Palermo verso la finale di andata

Come anticipato poche ore fa, infatti, verranno messi in vendita poco più di 8.000 per la finale di andata, mentre ai sostenitori siciliani verrà riservato un settore capace di ospitare non più di 1.500 posti. Dunque, disponibilità assai ridotta e biglietti di Padova-Palermo destinati ad andare a ruba nel giro di pochissime ore per entrambe le tifoserie. Concetto che deve essere chiaro a tutti da subito, in modo da evitare sorprese evitabili, vista l’attesa che c’è nei confronti delle due partite.

La differenza consiste nel fatto che per il match di ritorno il Barbera non dovrebbe presentarci particolari ostacoli burocratici, con capienza dell’impianto presumibilmente sfruttata quasi al 100%. Con queste premesse, quando ci sarà l’uscita dei biglietti di Padova-Palermo? Con ogni probabilità, già entro questo pomeriggio, visto che l’evento è ormai molto vicino. Il ritardo riscontrato in queste ore è dovuto alla discussione su questioni di ordine pubblico, oltre al giusto conteggio dei ticket che si potranno vendere per l’evento.

Occhi aperti, dunque, in attesa di poter acquistare una volta per tutte i biglietti di Padova-Palermo, con un focus inevitabile sul sito della squadra ospitante per comunicazioni ufficiali.