Ore frenetiche e cruciali per quanto riguarda il delicato discorso relativo al cosiddetto aggiornamento GPS, considerando il fatto che oggi 31 maggio è prevista una scadenza importante per gli utenti italiani. Come stanno le cose? Ci sono i presupposti per successivi colpi di scena rispetto a quanto vi abbiamo riportato alcune settimane fa con un altro articolo a tema. Sembrerebbe di no, almeno stando alle informazioni che risultano disponibili questa mattina per il pubblico italiano che da tempo segue con grande attenzione questa vicenda.

Cosa succede esattamente con l’aggiornamento GPS oggi 31 maggio in Italia: le ultime notizie

Qual è la svolta alla quale stiamo andando incontro con l’aggiornamento GPS in programma oggi 31 maggio in Italia? Per farvela breve, questa sera, pochi istanti prima di mezzanotte, avremo lo stop definitivo alle procedure che consentono ai docenti interessati di procedere con l’invio delle domande per l’aggiornamento GPS 2022. Si tratta a conti fatti di una procedura fondamentale per entrare a far parte delle graduatorie che determinano a loro volta le convocazioni per le supplenze. Insomma, bisogna fare molta attenzione ai termini programmati entro la giornata di oggi.

Va detto che i sindacati sono sul piede di guerra e preannunciano ricorsi, ma è chiaro che gli scenari ad oggi siano imprevedibili sotto questo punto di vista. Ecco perché è molto importante rispettare le scadenze attualmente previste sull’aggiornamento GPS, in attesa di analizzare gli scenari a breve termine per tutti coloro che al momento non hanno modo di procedere per una lunga serie di ragioni.

Per queste persone, resta la strada nebulosa, nelle prossime settimane, che porta al presentare ricorso, da parte di coloro i quali sono rimasti fuori ma ritengono di avere la possibilità di aprire un contenzioso con l’Amministrazione. Per ora, occhio all’aggiornamento GPS.