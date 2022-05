The Son 2 si avvia verso il finale di serie con il penultimo appuntamento su Sky Atlantic martedì 31 maggio: il canale 110 di Sky trasmette in prima tv assoluta e in prima serata, a partire dalle 21.10, gli episodi 7 e 8 della seconda stagione, che si concluderà col finale in onda il 7 giugno. La serie è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now.

The Son 2 è la seconda ed ultima stagione della serie tratta dall’omonimo romanzo di Philipp Meyer, finalista al Premio Pulitzer: scritta e prodotta dallo stesso Philipp Meyer con Lee Shipman e Brian McGreevy, è ambientata in Texas a cavallo tra Ottocento e Novecento e racconta la storia di Eli McCullough, magnate del bestiame e ricco proprietario terriero interessato al mercato del petrolio, cresciuto da una tribù di nativi Comanche che ha assassinato la sua famiglia.

Anche The Son 2, come la prima stagione, si svolge dunque su due linee temporali, quella di metà Ottocento e quella ambientata ai primi del Novecento. Il protagonista Eli McCollough è interpretato da Pierce Brosnan nella versione da adulto e da Jacob Lofland da giovane. Queste le trame di The Son 2 per l’appuntamento del 31 maggio, con gli episodi 7 e 8.

Nel 1852 i Comanche entrano in guerra. Nel 1916, lo scontro tra la Standard Oil e la famiglia McCullough raggiunge il suo apice, e forse un punto di non ritorno. Nel 1916 i McCullough sono alla disperata ricerca di Maria, e Jeannie scopre un segreto devastante. Nel passato, i Comanche di Eli si trovano isolati.

La programmazione di The Son 2 si conclude col finale di stagione, che rappresenta anche la fine della serie, in onda il 7 giugno su Sky Atlantic: ecco le trame degli episodi 9 e 10.

La tribù del giovane Eli incontra soldati che fanno un’offerta inaspettata nel 1852. Nel 1916, Pete prende una decisione che potrebbe fare a pezzi la famiglia. Il giovane Eli è costretto a prendere una decisione che cambia la vita nel 1852. Nel 1916, Eli intraprende un’ultima guerra con la Standard Oil, costringendo a uno scontro con Pete.

