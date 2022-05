Il DVB-T2 non è ancora entrato a pieno regime: sappiamo che il salto vero e proprio avverrà solo dal 1 gennaio 2023, quando sarà necessario munirsi di una TV o di un decoder in grado di intercettare il nuovo segnale se si vuole continuare a fruire del digitale terrestre. Come ripotato da ‘telefonino.net‘, si inizia anche già a parlare di DVB-T3, che potrebbe prendere il posto del DVB-T2 tra un anno o due. In realtà, non c’è nulla di serio alle base di simili indiscrezioni: pare che alcuni rivenditori stiano adottando questa sigla per vendere quanti più apparecchi possibili, niente di più (ci crediate oppure no, ci sono negozianti che purtroppo adottano simili mezzi per poter incrementare le loro vendite).

L’intento sarebbe quello di convincere i consumatori di star acquistando dispositivi ancora più aggiornati rispetto a quanti portano la sigla DVB-T2. Non esiste alcun DVB-T2: si tratta solo di una strategia di marketing, ai limiti della legalità, che non ha nulla a che vedere con la tecnologia di trasmissione del digitale terrestre. Fareste meglio, anzi, a diffidare dai rivenditori che propongono apparecchi contraddistinti da questa sigla: è chiaro che non sono mossi da buone intenzioni e che non bisogna lasciarsi ingolosire da simili chiacchiere, che lasciano il tempo che trovano, magari implicando anche un costo maggiore dei prodotti in virtù di una tecnologia che nemmeno esiste.

L’unica cosa che potete fare è verificare che TV e decoder che state per acquistare siano compatibili con il nuovo standard DVB-T2, l’unico di cui dovete effettivamente preoccuparvi per evitare di restare esclusi dalla trasmissione del digitale terrestre a partire dal 1 gennaio 2023. Speriamo di essere stati abbastanza chiari, restando a disposizione nel caso in cui vogliate farci qualche domanda.

