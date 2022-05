Arrivano alcune indiscrezioni particolarmente interessanti, in queste ore, per quanto concerne la scheda tecnica dell’iPhone 14 in vista della sua uscita sul mercato. Tutto ruota attorno alla questione Always On Display, che alcuni fanno notare fosse presente sui Samsung Galaxy addirittura nel 2016, andando a completare un quadro che coinvolge anche il processore come abbiamo avuto modo di osservare nella giornata di ieri. Vediamo come stanno evolvendo i discorsi in casa Apple, aspettando qualche segnale concreto in vista della presentazione ufficiale a settembre.

Indicazioni significative sull’ipotesi Always On Display per iPhone 14 verso l’uscita su scala globale

Per farvela breve, attraverso l’aggiornamento iOS 16 pare che Apple getterà le basi per rendere disponibile una volta per tutte la funzione Always On Display. Valore aggiunto che sarà introdotto con l’iPhone 14 entro la fine dell’anno. L’azienda presenterà iOS 16 al suo prossimo evento WWDC. Il rapporto menziona che, a causa di limitazioni hardware, la funzione AOD potrebbe essere esclusiva solo dei modelli iPhone 14 Pro e Pro Max di fascia alta. Un altro elemento di differenziazione rispetto ai modelli standard, dunque, secondo quanto riportato di recente da Bloomberg.

Come funzionerà Always On Display sugli iPhone 14? Secondo quanto raccolto questa mattina, Apple utilizzerà la tecnologia LTPO utilizzata nei suoi smartwatch in questa fase per ridurre la frequenza dei fotogrammi a un minimo di 1Hz. Scelta che dovrà essere inserita in un quadro più generale, nel quale sarà protagonista anche il pannello OLED, il quale consentirà agli utenti iPhone di visualizzare informazioni di base come ora, data e notifiche senza dover accendere il display.

Questa implementazione di AOD dovrebbe anche essere più efficiente dal punto di vista energetico, determinando una maggiore durata della batteria per gli iPhone 14 che ne saranno dotati rispetto al passato. Vi faremo sapere.