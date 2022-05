Andiamo alla scoperta delle serie tv Prime Video di giugno 2022. Un mese ricco di novità internazionali, a cominciare dall’attesa terza stagione di The Boys, alla comedy animata Fairfax 2 e il drama multigenerazionale L’Estate nei Tuoi Occhi.

Scopriamo meglio la lista delle serie tv Prime Video di giugno 2022 da non perdere assolutamente.

Il mese inizia all’insegna dell’action e del dark humour. Dal 3 giugno è disponibile The Boys 3 con i primi 3 episodi; i successivi saranno proposti ogni venerdì fino al finale di stagione, l’8 luglio. The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought – la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.

Il 10 giugno arriva Fairfax 2 tra le serie tv Prime Video. Si tratta della seconda stagione della commedia animata irriverente che segue le disavventure di quattro studenti delle scuole medie che cercano di trovare il loro posto nella cultura del momento. È una punto di vista moderno sull’annosa lotta tra l’adattarsi e il distinguersi, sul legarsi alla propria compagnia di amici e dare i primi baci – anche se a riceverli potrebbe essere un’intelligenza artificiale.

Dal 17 giugno gli abbonati troveranno nel catalogo L’estate nei tuoi occhi, un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta.

Il 24 giugno sarà disponibile Chloe – Le maschere della verità, serie in 6 episodi da 60 minuti, coproduzione tra BBC One, Mam Tor Productions e Amazon Studios. La storia segue Becky Green (Erin Doherty), ossessionata dalla vita perfetta di Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert) attraverso le sue perfette immagini sui social media. Quando Chloe muore improvvisamente, Becky assume una nuova identità e si infiltra nelle vite invidiabili degli amici più cari di Chloe per scoprire cosa le è successo. Attraverso il suo alter ego, Sasha, Becky diventa un’eroina potente e trasgressiva, un “qualcuno” popolare e ben connesso con vita e amori che sono molto più eccitanti e avvincenti del “nessuno” che è come Becky. Tuttavia, la finzione presto oscura e confonde la realtà e Becky rischia di perdersi completamente nel gioco a cui sta giocando.

