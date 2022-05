Quali sono le serie tv Netflix di giugno 2022? Si conclude Peaky Blinders con la terza stagione, mentre è disponibile The Umbrella Academy 3 e anche l’atteso remake coreano de La Casa di Carta.

Pronti a scoprire le serie tv Netflix di giugno 2022 da non perdere?

Il 10 giugno si inizia con Peaky Blinders 6, sesta e ultima stagione della serie britannica cult creata da Steven Knight. Dopo la messa in onda nel Regno Unito, arriva anche in Italia il capitolo finale della saga criminale degli Shelby. La sesta stagione è anche la prima senza l’attrice Helen McCrory, morta lo scorso anno nel corso delle riprese.

Nella stessa data debutta First Kill, serie adolescenziale horror che ricorda Buffy e The Vampire Diaries. Juliette è una vampira, Calliope è una cacciatrice di vampiri. Dovrebbero odiarsi per natura, eppure tra le due scocca la scintilla che le fa innamorare. Per entrambe sarà difficile portare a termine il loro primo omicidio, e arriveranno a mettersi anche contro le rispettive famiglie.

Il 15 giugno esce God’s Favorite idiot, serie workplace apocalittica con Ben Falcone (anche creatore), Melissa McCarthy, Leslie Bibb e Kevin Dunn. Dopo essere stato colpito da un fulmine proveniente da una nuvola insolitamente angelica, Clark ha improvvisamente la capacità di brillare. I suoi colleghi, tra cui la sua ragazza Amily, credono che questo possa essere in qualche modo correlato a Dio. Le loro paure sono confermate quando un angelo dice a Clark che deve essere il messaggero di Dio e deve impedire che l’Apocalisse avvenga.

Il 22 giugno c’è The Umbrella Academy 3. Troppi fratelli e sorelle per un’unica linea temporale. Dopo gli eventi del finale della seconda stagione, i fratelli Hargreeves sono finiti in una linea temporale in cui la Umbrella Academy non c’è più, al suo posto c’è la Sparrow Academy e papà Hargreeves è ancora vivo. Come riuscire a sopravvivere?

Il mese si conclude con l’uscita de La Casa di Carta: Corea il 24 giugno. Si tratta del remake coreano della più nota serie spagnola. La trama resta la stessa: una misteriosa mente criminale, conosciuta ai più come “il Professore”, raduna e ingaggia un’abile banda di ladri per mettere a segno un colpo di proporzioni inaudite.