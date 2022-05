Siete curiosi anche voi di conoscere il prossimo Nothing Phone? La start-up, che ricordiamo essere stata fondata a Londra da Carl Pei, ex CEO e co-fondatore di OnePlus, sta facendo un lavoro encomiabile nel condurre la campagna marketing antecedete al lancio di questo nuovo progetto. Il frame laterale del dispositivo verrà realizzato in alluminio riciclato, mentre la scocca posteriore sarà trasparente. Nothing Phone monterà uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz.

Il processore di riferimento sarà un Qualcomm Snapdragon, un 778G o un 7 Gen. 1, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Nothing Phone monterà una fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed uno di profondità da 2MP. La fotocamera frontale presenterà un sensore singolo da 32MP. Il device godrà del supporto alle reti 5G, 4G, 3G e 2G, con connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, GPS, NFC e USB-C (tutti supporti di ultima generazione, che rendono il device molto moderno). La batteria dovrebbe avere una capacità da 4500mAh con supporto alla ricarica wireless. Nothing Phone sarà basato sull’interfaccia proprietaria NothingOS con Android 12.

ARTICOLI CORRELATI

Ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire, specialmente per quanto concerne il processore che il device alla fine adotterà. La data di presentazione del Nothing Phone potrebbe corrispondere al prossimo 21 luglio, anche se non è ancora stata confermata. Piacerebbe anche a voi poter osservare da vicino questo particolare telefono? In fondo siamo ormai giunti alla fine dell’attesa, manca poco per la presentazione, abbiate solo un altro poco di pazienza. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com