Abbiamo conferme in queste ore sul fatto che sia in corso un bug decisamente fastidioso per gli utenti iPhone, se pensiamo che da giorni non funziona la modalità scura di Facebook. Un bug riguardante l’app, assai differente rispetto a quello che abbiamo trattato la scorsa settimana sul nostro sito a proposito dei like non visualizzati dagli utenti. In questo caso, va detto, non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da parte dello staff che possiamo prendere in esame, ragion per cui non ci sono ancora notizie certe sulle tempistiche di ripristino per la funzione.

Cosa sappiamo a proposito dei problemi secondo cui non funziona la modalità scura di Facebook su iPhone

Quali sono le indicazioni venute a galla fino a questo momento? Notizie frammentarie, visto che i problemi descritti questo martedì al momento non prevedono una soluzione ufficiale, oltre al fatto che manchino riscontri da parte dell’assistenza che tornerebbero utili per prevedere gli scenari a breve termine. Insomma, occorre armarsi di pazienza, con la piena consapevolezza che se da un lato non funziona la modalità scura di Facebook su iPhone, allo stesso tempo non trascorrerà molto tempo prima che ci sia un aggiornamento specifico per archiviare una volta per tutte la storia.

Possibile che qualche aggiornamento dell’app non sia andato per il verso giusto, fermo restando che solitamente i rilasci avvengono con cadenza settimanale. Dunque, ci sono buone ragioni per pensare che i problemi possano essere risolti entro la prima settimana di giugno. Situazione ancora in via di definizione.

Cosa dobbiamo aspettarci a stretto giro? A detta di alcune fonti, è possibile che il bug relativo all’assenza della modalità scura su Facebook per gli utenti iPhone possa essere superato tra oggi e domani. Staremo a vedere come andranno le cose. Anche voi avete notato l’anomalia descritta questa mattina?