Il Mondiale di MotoGP torna subito in pista con il nono appuntamento della stagione 2022. L’ottava tappa, che si è disputata in Italia sullo storico circuito del Mugello, è stata vinta da un incredibile Pecco Bagnaia in sella al suo bolide rosso Ducati ufficiale. Il 25enne di Torino è salito sul gradino più alto del podio davanti a Fabio Quartararo (leader della classifica) e Aleix Espargarò. Il Motomondiale, in vista del prossimo weekend del 4-5 giugno, accenderà i motori in un’altra splendida cornice: precisamente sul circuito di Barcellona, dove andrà in scena l’attesissimo Gran Premio della Catalogna. Tutti gli appassionati delle due ruote, specialmente della Classe Regina, sono curiosi di scoprire il programma e dove vedere la diretta streaming e TV dell’appuntamento catalano.

Partiamo con alcune informazioni sul circuito di Catalogna, utilizzato per competizioni sia automobilistiche che motociclistiche e situato in via Mas Moreneta a Montmeló, precisamente a venti chilometri a nord-est di Barcellona, capitale della comunità autonoma spagnola della Catalogna. Questo tracciato fu inaugurato nel 1991, è lungo 4,675 m, si articola in 16 curve totali e ospita le seguenti categorie del Motorsport: Motomondiale, Formula 1 e GP2. L’ultimo tempo record è stato ottenuto in gara da Johann Zarco (su Ducati Desmosedici) a giugno 2021, fermando il cronometro su 1’39”939.

Il Gran Premio di Catalogna, in programma dal 3 al 5 giugno prossimo, sarà trasmesso alle ore 14.00 in diretta TV e in esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP (canale 208) su Sky Sport Uno ed anche in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8. La gara di Barcellona sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Quanto alla visione su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), il Gran Premio sarà trasmesso in differita dalle ore 17.15. Di seguito il programma: venerdì 3 giugno alle ore 9.55 ci saranno le Prove Libere 1, mentre alle ore 14.10 spazio alle Prove Libere 2; sabato 4 giugno la giornata inizierà alle ore 9.55 con le Prove Libere 3 e poi alle ore 13.30 le Prove Libere 4. L’attesa è tutta rivolta alle Qualifiche in programma alle ore 14.10. Domenica 5 giugno, invece, i semafori si spegneranno alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti gli appassionati di motori e di MotoGP.

