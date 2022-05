Incidente per Piero Pelù. Il frontman dei Litfiba si stava esibendo per la seconda data de L’Ultimo Girone all’Alcatraz di Milano del 25 maggio.

Il frontman della band fiorentina ha pubblicato il video dell’incidente. Nel filmato lo vediamo mentre si avvicina al pubblico per poi agganciarsi alle transenne con i piedi per tenersi in alto. In quel momento i Litfiba stavano eseguendo il grande classico Cangaceiro. Pelù era visibilmente in equilibrio precario, con il baricentro fuori asse e il corpo che tendeva a sbilanciarsi all’indietro.

Il pubblico sulle prime file ha provato a tenerlo, ma Pelù ha perso l’equilibrio ed è precipitato all’indietro battendo la schiena sul box antistante il palco principale e la nuca sullo scalino. Il rocker fiorentino si è subito rimesso seduto e ha continuato a cantare, ma dopo quell’incidente sono arrivate le conseguenze.

L’impatto, in effetti, dal video risulta fortissimo nonostante il sangue caldo dell’artista che gli ha consentito di continuare lo show senza problemi.

La diagnosi e l’ironia sui social

Nell’ultima ora Piero Pelù ha pubblicato il filmato della caduta e le radiografie del cranio, con la diagnosi nella didascalia:

Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7.

Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!

Probabilmente Piero Pelù intendeva scrivere “protrusione”, un evento comunque curabile con la fisioterapia. I fan nel frattempo gli stanno augurando una pronta guarigione. Il tour L’Ultimo Girone dei Litfiba non dovrebbe subire modifiche, dal momento che le date Milano erano le ultime prima di una lunga pausa a giugno e la ripartenza il 3 luglio a Legnano (MI) in occasione del Rugby Sound Festival.

